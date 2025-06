Temporal de granizo atinge diversas regiões do RS e causa estragos em municípios; veja vídeos

Moradores da Fronteira Oeste, das Missões e do Noroeste do Rio Grande do Sul relataram queda de granizo durante a madrugada desta quinta-feira (5). Em São Borja, a precipitação afetou a comunidade de Nhu-Porã, onde vivem cerca de 600 famílias. Mais de 300 casas da localidade foram danificadas. Famílias da comunidade de Ivaí também sofreram prejuízos.

A Defesa Civil municipal distribuiu lonas para os moradores e o Corpo de Bombeiros atua no atendimento das ocorrências. A prefeitura ainda trabalha para contabilizar os estragos causados pelo temporal.

Também houve registro de granizo em São Miguel das Missões, São Martinho e São João da Urtiga. Em Horizontina, no Noroeste, o temporal causou alagamentos nos bairros Industrial, Jardim Vila Nova, Vila Bela e Centro, mas não houve necessidade de remoção de moradores. Até o momento, não há números oficiais sobre os prejuízos nessas localidades.

No Litoral Norte, o município de Itati registrou cerca de 50 casas afetadas, das quais 20 foram destruídas pelo granizo. Os danos ficaram restritos à região de Aratinga, na divisa com São Francisco de Paula, que é uma área considerada vulnerável.

A prefeitura de Itati estima que pelo menos 200 pessoas foram afetadas, ainda sem balanço exato de quantas tiveram de sair de casa. Há relato de chuva de granizo intensa com pedras grandes, que se acumularam e deixaram furos nos telhados das casas.

O temporal também provocou o bloqueio total da ERS-486, na Rota do Sol, entre os kms 2 e 5, no município de Itati, mas a estrada já foi liberada. Além da queda de árvores, uma espessa camada de gelo cobriu a pista — em alguns trechos, o acúmulo chegou a 50 centímetros.

Na Região Central, cerca de 150 moradores tiveram danos na zona rural de Itacurubi. O granizo destelhou 50 casas do Interior, onde foram fornecidas lonas e mantas asfálticas.

No norte do Estado, mais cidades registraram queda de granizo. No município de Paim Filho, as pedras de gelo cobriram um trecho da RS-126 e causaram danos a telhados, bueiros e estradas, além de deixar galhos de árvores espalhados por algumas vias.

O granizo atingiu também os municípios de Paulo Bento, Ibiaçá e São Valentim, porém, sem grandes danos.

Norte do RS registrou granizo na quarta-feira

O município de São Valentim, no Norte, registrou granizo na tarde de quarta-feira (4). Por volta das 18h, as primeiras pedras de gelo foram registradas.

De acordo com o prefeito Albertinho Dassoler, não houve registros de grandes danos devido à queda de granizo. O fenômeno, segundo ele, durou poucos minutos e não foram reportados problemas à Defesa Civil local.

A chuva que caiu durante o dia no município do norte gaúcho teria causado problemas no telhado de uma casa, segundo os Bombeiros Voluntários.

São Valentim está dentro da zona de alerta da Defesa Civil estadual. Na região, pode ocorrer chuva forte, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e queda de granizo.