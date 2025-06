Suspeito de colocar fogo em carro alegórico de escola de samba campeã do Carnaval de Uruguaiana é preso

Incêndio destruiu carro alegórico da escola de samba Imperadores do Sol em março. Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um homem de 33 anos foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (17) no bairro Cidade Alegria em Uruguaiana. Ele é suspeito de ter colocado fogo no carro alegórico abre-alas da escola de samba Imperadores do Sol, campeã do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana de 2025. O episódio ocorreu em março.

O homem tem antecedentes policiais por tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Ele irá responder pelos crimes de incêndio e corrupção de menores, já que estava junto de três adolescentes.

O suspeito foi ouvido pela Polícia Civil e encaminhado à Penitenciária Modulada Estadual de Uruguaiana.

— O suspeito optou por ficar em silêncio quando questionado sobre o porquê de ter colocado fogo no carro alegórico. Houve risco real de morte no incêndio provocado, principalmente em razão do alto número de pessoas que circulavam pela região — diz o delegado Vinícius Seolin, titular da 1ª Delegacia de Polícia de Uruguaiana.

Os adolescentes foram identificados, ouvidos e liberados. Eles não devem responder criminalmente, pois estavam presentes com o suspeito, mas não colocaram fogo de fato.

Leia Mais Morre aos 85 anos Antônio Martins Bastos Filho, referência na pecuária gaúcha

Como foi o incêndio

O incêndio aconteceu no último dia 23 de março, um domingo, após o término da terceira noite de desfiles. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 7h e levou cerca de 20 minutos para controlar as chamas. Ninguém ficou ferido.

A estrutura estava na Avenida Presidente Vargas, no local de dispersão do desfile, quando o fogo começou. A alegoria, que prestava homenagem ao povo indígena, media 14 metros de comprimento por seis de largura e contava com materiais como plástico, isopor, tecido, palha e até uma fonte de água.