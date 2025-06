Sobe para cinco o número de mortos devido à chuva no RS 

Número de pessoas fora de casa chega a 10.563. Mauricio Tonetto / Secom

O número de mortos em razão da forte chuva no Rio Grande do Sul subiu para cinco nesta quarta-feira (25). O novo óbito foi confirmado pela Defesa Civil do Estado.

Além disso, uma pessoa segue desaparecida. O total de municípios afetados também aumentou, passando de 146 para 155.

A quinta vítima é um homem de 71 anos. Ele foi encontrado em um córrego no município de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo. Segundo a Defesa Civil do Estado, laudos apontam a causa da morte como afogamento.

Segundo o boletim, o número de pessoas fora de casa chega a 10.563 — são 9.317 pessoas desalojados e outras 1.246 em abrigos espalhados em 21 cidades.

Anúncio de auxílio

O Governo do Estado anunciou, na tarde desta quarta-feira (25), um auxílio para afetados pela chuva. Serão R$ 4 milhões para 2 mil famílias. Cada família beneficiada receberá uma quantia de R$ 2 mil reais.

A primeira etapa de pagamentos ocorre já na próxima sexta-feira (27), sem necessidade de cadastro prévio. Receberão o valor aquelas famílias de baixa renda atingidas por alagamentos, inundações e deslizamentos de terra que foram identificadas por um sistema de monitoramento via satélite.