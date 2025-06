Sobe para 6 mil o número de pessoas fora de casa em razão da chuva no RS

A chuva que atinge o Rio Grande do Sul nos últimos dias deixa 6.016 pessoas fora de casa , conforme o último boletim divulgado nesta sexta-feira (20) pela Defesa Civil estadual. São 4.011 desalojados , que estão em residências de amigos ou familiares, e outras 2.005 pessoas em abrigos .

No balanço anterior, da tarde de quinta-feira (19), eram cerca de 4.570 . A quantidade de municípios que registraram danos também aumentou, passando de 91 para 98 .

Entraram na lista de atingidos os municípios de Cacequi, Fontoura Xavier, General Câmara, Humaitá, São Francisco de Assis, Sapucaia do Sul e Pareci Novo. Em Cacequi , na Região Central, são 200 desabrigados e 200 desalojados .

Em Sapucaia do Sul , na Região Metropolitana, onde ocorreu a terceira morte em decorrência da chuva , há diversos pontos de alagamentos. O município contabiliza três desabrigados e uma pessoa desalojada.

De acordo com o governo do Estado, apenas Jaguari permanece com o decreto de calamidade pública reconhecido.