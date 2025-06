Sobe número de desalojados e de municípios afetados pela chuva no RS

O número de desalojados por conta da chuva no Estado subiu para 6.258 nesta segunda-feira (23). O grupo era formado por 5.858 pessoas na última atualização da Defesa Civil estadual, divulgada no fim da tarde de domingo (22).

Também há 1.071 desabrigados, a maioria em Taquara, no Vale do Paranhana — o número é do somatório de domingo. Assim, a Defesa Civil calcula 7.329 pessoas fora de casa devido às consequências da chuva que atingiu o Rio Grande do Sul na semana passada.