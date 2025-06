Silveira, cão que conquistou alunos do campus da UFSM, é hospitalizado e passa por cirurgia

Cão Silveira, mascote da UFSM, está internado no Hospital Veterinário Universitário. Fabiana Stecca / Projeto Zelo UFSM

O cão Silveira, que conquistou os alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e virou uma celebridade de quatro patas após fazer sucesso na internet, está internado no Hospital Veterinário Universitário (HVU). Na quarta-feira (4), ele passou por um procedimento cirúrgico no local.

"Ele trata várias coisas e está com um hemangioma (tumor benigno) sangrando", conta Fabiana Stecca, coordenadora do Zelo UFSM, projeto que cuida de animais no campus.

De acordo com ela, ele "passou bem" pelo procedimento para retirada do hemangioma e "está se recuperando no HVU".

A equipe Zelo UFSM, no entanto, está preocupada com a recuperação dele, já que deve seguir com curativos após alta do hospital e precisa ser monitorado.

Leia Mais Visitamos Silveira, cão da UFSM que vive dias de celebridade no campus e nas redes

Quem é Silveira?

Enquanto houver aula, intervalo, café ou protesto, Silveira estará lá. Atualmente, é uma figura frequente nas aulas. Já assistiu as de vários cursos e é constantemente fotografado cochilando durante as falas dos professores.

Ele também "participa" das atividades do campus. Um vídeo mostra o cachorro em meio a uma aula de capoeira, interagindo com os dançarinos.

A Zelo UFSM acredita que ele tenha chegado ao campus há mais de 10 anos. Idoso, com idade estimada de cerca de uma década, Silveira sofre de artrose, já machucou patas e tem medo de carro, de agulhas e de "pessoas de branco", ou seja, com jaleco de veterinário.

Com mais de 110 mil seguidores em sua própria página no Instagram, Silveira virou uma verdadeira celebridade. Hoje, ele ilustra posts de livrarias, editoras, coletivos estudantis, perfis de fofoca e até bancos. Ele também foi ilustrado: não faltam desenhos do cãozinho e até miniaturas de crochê.

Agora que é famoso, Silveira virou, principalmente, símbolo da causa animal dentro do campus em Santa Maria. A popularidade ajudou a impulsionar campanhas de adoção e conscientização.

Conforme a instituição, outros cerca de 80 animais – entre cães e gatos – são monitorados pelos participantes do projeto Zelo UFSM. Todos estão disponíveis para adoção (Saiba abaixo como buscar adoção de animais que vivem na UFSM).

Leia Mais Pesquisa encontra no RS fósseis de um dos dinossauros mais antigos já identificados

A universidade ressalta que o projeto Zelo foi criado para cuidar de animais que já vivem no campus, e não uma ONG em que animais abandonados podem ser entregues. O projeto não foi criado para receber animais que não são mais desejados por tutores.

Saiba como adotar

Desde 2014, o projeto Zelo atua no campus da UFSM, cuidando de animais, promovendo castrações, buscando lares responsáveis e educando para a guarda consciente. Hoje, a contagem de animais registrados no campus é em torno de 80.

Com apoio de bolsistas e voluntários, o projeto faz campanhas, realiza feiras de adoção e promove ações para arrecadação de recursos, incluindo um brechó sustentável, passando por parcerias com empresas locais.

— Não temos um fundo específico, fazemos parte da extensão, nós temos apenas uma verba de recurso público, que é para os nossos bolsistas — comenta Fabiana.

Para adotar Silveira ou qualquer outro animal registrado no Zelo é preciso primeiro passar por uma pré-entrevista para conhecer melhor e entender a rotina do candidato.