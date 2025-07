Manhã desta segunda-feira tem rios acima da cota de inundação no Interior e comportas fechadas em Porto Alegre

Comporta fechada no Cais Mauá. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

A manhã desta segunda-feira (30) foi de trabalho no Cais Mauá. Equipes da prefeitura de Porto Alegre realizavam o fechamento das comportas 1, 2, 4 e 6 como medida preventiva em razão do possível aumento do nível do Guaíba. Na medição das 11h15min, na Usina do Gasômetro, o nível indicava 3m36cm — 24 centímetros abaixo da cota de inundação no local.

Na zona sul da Capital, algumas ruas têm acúmulo de água em razão da elevação do Guaíba.

Uma das vias afetadas é a Avenida Guaíba, no bairro Guarujá. Há acúmulo de água e o trânsito está bloqueado logo após o acesso ao Espírito Santo.

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) apontou no seu boletim diário sobre a cheia que o nível do Guaíba seguirá próximo da cota de inundação até quinta-feira (4).

Prefeitura coloca sacos de areia e argila. Ian Tâmbara / Agência RBS

Situação das comportas

No domingo (29), o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fechou a comporta de número 12 do sistema de proteção contra cheias em Porto Alegre com sacos de areia e argila.

Das 14 comportas existentes no sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, três foram fechadas em definitivo e quatro reformadas.

Outras sete têm obras em andamento: as passagens 8, 9, 10 e 13 serão fechadas em definitivo, enquanto as comportas 11, 12 e 14 serão substituídas por estruturas novas.

Viaturas de prontidão

Novamente, o Shopping Total, em Porto Alegre, está servindo como local de estacionamento para viaturas da Brigada Militar. Os veículos estão no quarto andar, para serem acionados para ocorrências provocadas pela alta do Guaíba. O mesmo ocorreu na enchente de 2024.

Nível dos rios

Os rios seguem acima da cota de alerta no Estado em pelo menos 15 municípios nesta segunda-feira. Há ao menos nove pontos em que a cota de inundação foi superada.

Acima da cota de inundação

De acordo com os dados da Agência Nacional de Águas (ANA), há ao menos nove pontos no Estado onde os rios superaram a cota de inundação: