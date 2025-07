RS tem cinco rios acima da cota de inundação; veja a situação nesta segunda-feira

Às 18h, Guaíba estava a 19 centímetros da cota de inundação no Cais Mauá, em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Cinco rios seguem acima da cota de inundação em todo o Estado até o início da noite desta segunda-feira (30). Em alguns pontos, no entanto, famílias começam a retornar às suas casas.

A pior situação é na Fronteira Oeste, onde há previsão de que o Rio Uruguai volte a subir na madrugada desta terça-feira (1º).

Em Uruguaiana, o nível estava em 10m48cm às 21h45min, redução de 6 centímetros em relação à medição das 17h, quando estava em 10m54cm. Às 6h45min, estava em 10m63cm. A cota de inundação é de 8m50cm. No município, são 270 pessoas desabrigadas e cerca de mil desalojadas.

Já em Itaqui, a prefeitura afirma que 872 moradores estão fora de casa e há 59 desabrigados. Caso a projeção se confirme, é possível que as famílias fiquem longe de seus lares por até 15 dias. No município, o rio estava em 10m8cm às 17h, nível que se manteve às 22h15min e representa redução de 22 centímetros nas últimas 24 horas. A cota de inundação é de 8m30cm.

Em São Borja, o Rio Uruguai estava em 9m56cm na medição mais recente, às 17h, elevado em relação à anterior, de 9m16cm às 7h. O limite de inundação é de 9m.

Rio Jacuí e Guaíba

Já na Região Metropolitana, o Rio Jacuí estava em 5m72cm em Triunfo às 18h, onde a cota de inundação é de 4m67cm. Em Rio Pardo, a última medição, das 7h, indicava 9m98cm, abaixo da cota de inundação, de 10m

Na região, Guaíba tem 16 pessoas no abrigo municipal. Já em Eldorado do Sul, são 274 pessoas em abrigos e 5.361 em residências de amigos e familiares.

Em Porto Alegre, o Guaíba está em cota de alerta e apresenta estabilidade na régua do Cais Mauá. Às 22h, o nível estava em 2m82cm, um centímetro a menos do que às 18h. A marca, no entanto, é seis centímetros a mais do que às 7h. No local, a cota de inundação é de 3m.

A situação é semelhante na Usina do Gasômetro. Às 22h, a régua marcada 3m34cm. Às 18h estava em 3m35cm, dois centímetros a mais do que a medição das 7h. A inundação ocorre nos 3,60m.

Na região das Ilhas, a leitura das 15h feita pela Defesa Civil da Capital indicou 2m58cm, 38 centímetros acima da cota de inundação, de 2m20cm.

Em razão da elevação registrada ainda no domingo, durante a madrugada desta segunda-feira, a prefeitura de Porto Alegre fechou quatro comportas que seguiam abertas: 1, 2, 4 e 6, no Cais Mauá.

Rio Taquari

Na região dos Vales, o Rio Taquari registrou baixa nesta segunda-feira em Estrela. Na medição das 7h, estava em 21m81cm. Às 17h15, o nível era de 20m30cm e às 22h, 19m04cm. A cota de inundação no local é de 19 metros.

Com a baixa do rio, as 10 famílias que chegaram a sair de casa no município já começaram a voltar para seus lares. A prefeita Carine Schwingel incentiva o retorno por conta da onda de frio e comemora o cenário mais tranquilo.

— Tivemos um resultado positivo. Estávamos preparados para que o rio passasse dos 23 metros, mas não houve nenhum dano relevante. Estamos felizes com a previsão do tempo que não prevê mais chuvas — afirma.

Em Taquari, onde a cota de inundação é de 8m50cm, o nível atingiu 8m69cm às 17h45min, um aumento em relação a medição anterior, das 7h, quando estava em 8m24cm. Às 21h45min, no entanto, estava em 8m72cm.

Rio Caí

Já o Rio Caí chegou a 7m14cm às 22h15min em Montenegro, três centímetros a menos do que às 18h desta segunda. No local, a inundação ocorre a partir dos 6m. Às 7h15min, a medição em 7m02cm. Na cidade, 56 pessoas estão abrigadas no ginásio municipal.

Apesar da elevação, até quarta-feira a expectativa é que as famílias possam começar o retorno para casa. A prefeitura pede ajuda com doações de cobertores.

O nível recuou e está abaixo da cota de inundação em São Sebastião do Caí. Às 22h, atingiu 10m48cm, dois centímetros abaixo da cota de inundação.

Às 18h, o nível estava em 10m88cm, uma redução de quase um metro em relação à das 7h, quando marcava 11m86cm.

Rio Paranhana e Rio dos Sinos

O Rio Paranhana também está acima da cota de inundação em Taquara. Às 22h atingiu 5m88cm, um a mais do que às 18h. Está acima do limite de 5m.

Apesar disso, o que preocupa a prefeitura local é o Rio dos Sinos, que estava em 4m35cm às 22h em São Leopoldo e 6m29cm em Campo Bom, no mesmo horário. Nos locais, as cotas de inundação são de 4m50cm e 7m, respectivamente.

Segundo a prefeita Sirlei Silveira, a inundação na cidade começa com o rio em 6m80cm, o que não deve acontecer.

— Estamos crendo que não precisaremos tirar ninguém de casa — afirma.

Diferente das chuvas das semanas anteriores, que deixaram 100 pessoas desabrigadas na cidade, atualmente não há ninguém fora de casa em Taquara.

Situação dos rios no RS

Acima da cota de inundação

De acordo com os dados da Agência Nacional de Águas (ANA), há ao menos oito pontos no Estado onde os rios superaram a cota de inundação:

Rio Caí : Montenegro

: Montenegro Rio Taquari : Estrela e Taquari

: Estrela e Taquari Rio Uruguai : Uruguaiana, São Borja e Itaqui

: Uruguaiana, São Borja e Itaqui Rio Paranhana : Taquara

: Taquara Rio Jacuí: Triunfo

Acima da cota de alerta

Até as 22h desta segunda-feira, seguiam acima da cota de alerta no RS:

Guaíba : em Porto Alegre

: em Porto Alegre Rio Gravataí : em Alvorada e Gravataí

: em Alvorada e Gravataí Rio dos Sinos : em São Leopoldo

: em São Leopoldo Rio Taquari : em Muçum, Venâncio Aires, Bom Retiro do Sul, Santa Tereza

: em Muçum, Venâncio Aires, Bom Retiro do Sul, Santa Tereza Rio Caí: São Sebastião do Caí

O que cada cota significa?