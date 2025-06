RS chega a duas mortes e 68 municípios afetados em razão de temporal, e Região Metropolitana revive drama dos alagamentos

Jovem morreu após carro ser levado pela correnteza do Rio Caí, na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul alcançou o número de duas mortes em razão do temporal que atinge o Estado desde segunda-feira (16). Os óbitos ocorreram em Nova Petrópolis, na Serra, e em Candelária, na Região Central — as duas vítimas foram arrastadas pela correnteza de cursos d'água (veja abaixo). Segundo a Defesa Civil, uma pessoa segue desaparecida.

O boletim mais recente do órgão, divulgado no início da noite desta quarta (18), aponta que 68 municípios relataram impactos provocados pela chuva, como danos a imóveis, alagamentos, vias bloqueadas, queda de árvores, entre outros problemas. Boa parte das cidades afetadas fica na Região Central e na Fronteira Oeste.

Há também problemas no Noroeste, nos Vales e na Região Metropolitana. Em Canoas, por exemplo, moradores do bairro Mathias Velho reviveram o drama da enchente de maio de 2024 e precisaram deixar suas casas. A parte oeste do município registrou alagamentos.

— Ver isso acontecendo de novo desanima. Dá vontade de largar tudo — diz um morador que se recusou a sair de casa no bairro.

Ao todo, 2,6 mil pessoas estão fora de casa no Estado, entre desalojados e desabrigados, segundo a Defesa Civil. Em Porto Alegre, a prefeitura prepara locais para acolher pessoas afetadas pelos alagamentos.

Para os próximos dias, a previsão do tempo é de permanência do bloqueio atmosférico responsável pela nebulosidade que causa temporais em todo o Estado. A instabilidade, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), deve seguir até o final de semana.

Mortes na correnteza

Os bombeiros voluntários de Nova Petrópolis confirmaram, na manhã desta quarta, que um homem morreu após o carro em que ele estava ser levado pelas águas do Rio Caí, no limite do município com Caxias do Sul, na Serra. A vítima foi identificada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) como Mario César Trielweiler Gonçalves, 22 anos.

O homem atravessava uma ponte, quando parte da cabeceira da estrutura foi arrastada pela água.

Em Candelária, no Vale do Rio Pardo, bombeiros retomaram as buscas ao homem que está desaparecido há mais de 24 horas, desde que o carro em que estava foi arrastado pela correnteza do Arroio Minhoquinha.

O homem, de 65 anos, estava acompanhado da esposa, Geneci da Rosa, 54 anos. O corpo dela foi encontrado ainda na terça (17). Conforme relatos, o casal se deslocava para o trabalho, em uma empresa de bolsas. O veículo foi levado pela força da água durante a tentativa de travessia de uma ponte.

Região Metropolitana sofre novos alagamentos

Em Porto Alegre, ruas no entorno da Arena do Grêmio voltaram a registrar pontos de alagamento nesta quarta. Procurada por Zero Hora, a Arena Porto-Alegrense afirmou que o estádio não foi atingido pela cheia. Imagens mostram que o nível da água chega ao joelho dos pedestres em algumas ruas do bairro.

Apesar dos alagamentos, ainda não há recomendação para evacuação geral de nenhuma área da cidade, pelo menos neste momento, segundo a prefeitura. Conforme o Executivo municipal, a Defesa Civil mantém contato permanente com lideranças comunitárias e monitora em tempo real os pontos críticos com acúmulo de água e nas localidades mais vulneráveis da cidade.

A prefeitura está montando dois abrigos de emergência para receber a população, conforme necessidade e demanda:

Zona Norte: KTO Arena, antigo Pepsi on Stage , em frente ao Aeroporto Salgado Filho

, em frente ao Aeroporto Salgado Filho Zona Sul: ginásio do Calábria, Rua Mississipi, 130, Restinga

Morador caminha por rua alagada no entorno da Arena do Grêmio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Em Canoas, a água inundou casas no bairro Mathias Velho, um dos mais atingidos durante a enchente de 2024. De acordo com a Defesa Civil, "cerca de 35% do município, especialmente na Região Oeste, teve algum transtorno".

Moradores contam estar sem dormir e com medo.

— Saímos de casa porque alagou tudo, perdemos tudo de novo. Estou eu, minha esposa e minha nenezinha — conta o trabalhador autônomo André Wagner Trindade que, acompanhado da esposa, carregava a filha no colo enquanto andava por uma rua com a água na altura da canela.

De acordo com a Defesa Civil, são cerca de cem mil pessoas afetadas no município. O número leva em conta problemas envolvendo transporte público, casas afetadas e alagadas. Dos atingidos no município, 700 estão fora de casa devido a alagamentos.

Apesar do acúmulo de água, não houve rompimento do dique — o que aconteceu no ano passado. Cerca de 60% da cidade de Canoas foi atingida pela enchente de 2024 e 11 bairros precisaram ser esvaziados, na ocasião, por determinação da prefeitura da cidade.

"Não será algo parecido com maio de 2024"

A chuva que atinge o Estado, contudo, não deve causar um cenário similar ao vivido em 2024. A análise é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

— Ainda há previsão de mais chuva nos próximos dias. A evolução dos níveis dos rios vai depender disso. Até o momento, o acumulado é bem inferior aos volumes do ano passado. Por isso, projetamos que não será algo parecido com maio de 2024 — afirma Rodrigo Paiva, professor do IPH.

Situação no Interior

Lajeado, no Vale do Taquari, viu o Rio Taquari superar a cota de inundação pela primeira vez após a maior enchente da história da região. Dessa vez o volume é menor do que o registrado em maio de 2024, mas foi o suficiente para causar preocupação nos moradores

Até o final da tarde, 22 famílias haviam saído de casa para o ginásio do Parque do Imigrante.

— Quando eu vi a chuva cair, comecei a chorar. Meu marido estava no serviço trabalhando, me ligou e disse: "Vou pra casa, não vou te deixar sozinha" — conta Maristela da Silva, que foi para um abrigo público.

Em Jaguari, na Região Central, 1,2 mil pessoas tiveram que sair de casa em razão do temporal. É o caso da família do autônomo Derli de Oliveira Ribas, 58 anos. Morador do bairro Sagrado Coração de Jesus, ele, a esposa, de 55 anos, e o filho, de 22, precisaram sair às pressas na terça, antes que a água tomasse a residência.

— Conseguimos sair, mas perdemos o guarda-roupa já, porque ficou, e já tem meio metro de água. Trouxemos o que pudemos para cá — conta.

O nível do Rio Jaguari atingiu 13 metros na noite de terça-feira. Na manhã desta quarta, o nível recuou para 12m70cm, 3m40cm acima do normal.

A prefeitura de Jaguari decretou estado de calamidade pública. Em entrevista à Rádio Gaúcha, o prefeito do município, Igor Tambara, revelou que há casas tomadas pela água e bairros isolados.

— Temos casas que já estão 90% submersas, infelizmente. O que nos preocupa é que começou uma chuva muito forte durante a madrugada e não cessa.

Quatro famílias ficaram ilhadas na cidade e foram resgatadas com auxílio de helicóptero na tarde de terça-feira.

Helicóptero resgatou famílias ilhadas no município. Defesa Civil / Jaguari / Divulgação

Ao todo, 11 famílias do bairro Navegantes foram transferidas para um dos ginásios do Parque Centenário, em caráter preventivo.

— A gente nunca se acostuma com isso, é um negócio muito ruim ter que sair de casa, meu Deus do céu — lamenta Neli Gonçalves de Oliveira, 65 anos, que no ano passado já havia perdido a casa na enchente. Vítima de paralisia infantil, a idosa reside sozinha.

Em Montenegro, foram registrados pequenos alagamentos no bairro Industrial. Não houve ocorrência de vendaval ou granizo. O município prepara abrigos.

Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a prefeitura estima que cerca de 400 pessoas estejam fora de casa. Do total, 147 foram acolhidas no Pavilhão da Oktoberfest, que também abriga animais de estimação, e 26 foram para o ginásio do bairro Rauber. Outras pessoas estão em casas de parentes e amigos.

Santa Cruz do Sul registrou alagamentos. Renan Mattos / Agencia RBS

Imagens registradas na manhã desta quarta em Três Coroas e Igrejinha captaram a rápida elevação do Rio Paranhana. Nos vídeos, captados pelo Observatório Heller & Jung, é possível ver o avanço expressivo das águas em poucas horas entre a madrugada e o início da tarde.

Em Três Coroas, o registro foi feito na ponte da Avenida Santa Maria, no Centro do município. Já em Igrejinha, a elevação do rio foi observada na ponte da Rua 1º de Junho, também na região central da cidade.

Rodovias bloqueadas

Conforme os boletins divulgados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), há cerca de 40 trechos com bloqueios nas rodovias no Estado (clique aqui e veja a lista).

O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem (Daer) recomendou que motoristas evitem viagens em rodovias do RS durante o feriadão de Corpus Christi diante do temporal que atinge o Estado. O diretor do Daer, Luciano Faustino, afirma que as viagens devem ser adiadas e que, caso isso não seja possível, os roteiros sejam planejados com atenção.

— Ainda há muitos rios subindo e encostas que podem apresentar instabilidade. Então, a recomendação é de que, quem puder, evite pegar a estrada nesses próximos dias. E quem for viajar, se prepare antecipadamente e programe sua rota — diz Faustino.