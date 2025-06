Rita de Cássia de Souza, primeira vereadora de São Sebastião do Caí, morre aos 85 anos

Rita de Cássia foi vereadora e secretária de Turismo de São Sebastião do Caí. Arquivo Pessoal / Reprodução

Rita de Cássia de Souza faleceu no dia 29 de maio, aos 85 anos, vítima de complicações causadas por demência vascular e uma broncopneumonia. Viúva de Atílio Oliveira de Souza e mãe de Maria Eduarda de Souza, Rita foi uma figura histórica no cenário político de São Sebastião do Caí e uma das primeiras mulheres a ocupar espaços de liderança na região. A missa de sétimo dia será celebrada nesta quarta-feira (4), na Catedral Metropolitana de Porto Alegre.

Com uma trajetória marcada pelo pioneirismo e pela atuação firme, foi eleita a primeira vereadora de São Sebastião do Caí em 1969, ainda como suplente. Em sua vida pública, também ocupou o cargo de secretária de Turismo, período em que organizou festas locais, como as da bergamota — e foi nessa época que conheceu seu futuro companheiro, Atílio, músico da Aeronáutica e opositor da ditadura militar. Rita deixa a filha, Maria Eduarda, e o irmão Luiz Tadeu.

Leia Mais Morre aos 94 anos Alcides Lise, fundador da malharia Malise em Caxias do Sul

Trajetória

Rita de Cássia, nascida em 13 de junho de 1939, em São Sebastião do Caí, era filha de João e Maria Cely Felippsen. Cresceu em uma família politizada: seu pai era getulista e atuava ativamente em campanhas de nomes como Getúlio Vargas e Leonel Brizola. Em uma dessas ocasiões, aos cinco anos de idade, Rita recitou um poema durante uma das visitas de Vargas ao Vale do Caí — um momento que ela recordava com orgulho.

Em 1954, durante uma dessas campanhas que João Felippsen participava, ele sofreu um acidente. Leonel Brizola, com quem mantinha vínculo político e pessoal, arcou com todas as despesas hospitalares e passou a visitar o amigo todas as noites enquanto ele se recuperava.

Foi nesse contexto que Rita, então com cerca de 15 anos, conheceu Brizola. O gesto de cuidado marcou profundamente a família — e especialmente Rita, que mais tarde seguiria os passos do pai na militância política.

Rita de Cássia (à direita), com Leonel Brizola (sentado de frente para a câmera) e seu pai, João Felippsen (sentado de costas). Maria Eduarda de Souza / Reprodução

Antes de ingressar na vida pública, Rita trabalhou como costureira com uma tia e alfabetizou crianças em diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Durante a ditadura militar, filiou-se ao MDB e foi alvo de intimidações por sua postura.

— Militares chegaram a bater na porta dos meus avós mandando ela calar a boca — recorda a filha.

Ainda assim, seguiu adiante — já alinhada às ideias de Brizola, com quem manteve proximidade. Após o fim do regime militar, ajudou a fundar o PDT tanto no Vale do Caí quanto em Porto Alegre.

Rita foi eleita como vereadora suplente em São Sebatião do Caí na legislatura de 1969 a 1973. Ela foi a primeira mulher a ocupar o cargo na cidade.

Em 1980, mudou-se com a família para a Capital após ser convidada a assumir um cargo na Assembleia Legislativa, onde permaneceu até sua aposentadoria, em 1996. A filha conta que Rita chegou a ser convidada por Pedro Simon para disputar uma vaga de deputada estadual, mas ela não aceitou.

Rita foi eleita vereadora suplente em São Sebastião do Caí na legislatura de 1969 a 1973. Maria Eduarda de Souza / Reprodução

Legado

Mesmo fora dos cargos políticos, Rita seguiu militando por suas convicções até onde a saúde permitiu — fez questão de votar nas eleições de 2022, quando ainda conseguia assinar o próprio nome.

Para os que conviveram com ela, Rita era sinônimo de firmeza. João Eduardo Felippsen, sobrinho e compadre, lembra dela como uma "política de verdade, astuta, que sabia lidar com as informações, buscar resoluções, sabia quando falar ou não".

— Não tinha algo que ela queria que ela não conseguia — diz a filha Maria Eduarda, que faz uma ressalva:

— A única pessoa que fazia ela descer do salto era o meu pai.

Atílio, seu marido, faleceu em 2004.