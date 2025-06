Rio Uruguai segue subindo e deixa mais de 1,7 mil pessoas fora de suas casas na Fronteira Oeste

Rio Uruguai subiu 16 centímetros em relação ao dia anterior, atingido 10m98cm nesta quinta-feira. Henrique Dihl / RBS TV

O nível do Rio Uruguai continua subindo em Uruguaiana e Itaqui, na Fronteira Oeste. O aumento no volume ocorre após a chegada das águas do Rio Ibicuí, que baixou nos últimos dias. Mais de 1,7 mil pessoas estão fora de suas casas na região.

Às 18h30min, o nível atingiu 10m98cm em Uruguaiana, 16 centímetros a mais do que no dia anterior e também acima da cota de inundação, de 8m50cm. No município, o número de atingidos saltou de mais de 600 para 1.015 em apenas 24 horas. São 243 pessoas desabrigadas e 772 desalojadas.

Em Itaqui, onde o Rio Uruguai estava em 10m96cm às 18h15min, são 666 pessoas fora de casa. No município a cota de inundação é de 8m30cm.

Já em São Borja, o Rio Uruguai tem baixa gradual e não há novas saídas de moradores. Às 17h, o nível era de 10m70cm, com cota de inundação em 9m. Na medição anterior, às 7h, o rio atingia 10m82cm. Ainda há 61 pessoas desalojadas no município.

Situação em outros municípios

Em Barra do Quaraí, a cheia do Uruguai represou o Rio Quaraí, que também subiu. Vinte e sete moradores precisaram sair de casa nas últimas horas. Em Manoel Viana, ainda são 279 pessoas fora de casa por causa da cheia do Rio Ibicuí.

Em Alegrete, o Rio Ibirapuitã já está abaixo da cota de inundação e os moradores começam a retornar para suas casas. O boletim mais recente contabiliza 492 pessoas fora de suas residências.

Na Região Metropolitana, apesar do nível do Rio Jacuí ter estabilizado, Eldorado do Sul permanece com quatro bairros inundados: Chácara, Cidade Verde, Picada e Vila Da Paz.

Outras seis regiões do município apresentam pontos de alagamento. A cidade soma 5.675 pessoas fora de casa, sendo 314 desabrigados e 5.361 desalojados.