Rio Taquari ultrapassa a cota de inundação e primeiras famílias são removidas em Lajeado

A elevação das águas pela chuva do final de semana provoca a remoção de moradores no Vale do Taquari, onde o rio ultrapassou a cota de inundação ao chegar a 19,02m em Lajeado às 16h de domingo (29). As famílias foram retiradas de casa, no Centro, e levadas para o Parque do Imigrante.

No início desta segunda-feira (30), o nível do rio continuou subindo e chegou aos 21,79m às 5h. Nas últimas 17 horas o rio subiu 5,14m. Mais oito famílias deixaram as suas residências, de acordo com a Defesa Civil municipal, 148 pessoas estão fora de casa.

— Vai alagar. Por isso estamos atuando preventivamente. Os caminhões estão nas ruas — disse Jaqueline Santos, servidora da Defesa Civil, no meio da tarde, quando a água ainda não chegava nas calçadas da cidade.

No domingo, em uma hora, o nível do Rio Taquari subiu 45 centímetros, chegando a 19,47m, às 17h. Às 19h, o rio atingiu 20,17m.

Em Lajeado, famílias começaram a ser retiradas de casa. Prefeitura de Lajeado / Divulgação

Muçum não sofreu efeitos da chuvarada

Uma das cidades mais castigadas pelas sucessivas enchentes dos dois últimos anos, Muçum desta vez não sofreu os efeitos da chuvarada. Segundo o prefeito Mateus Trojan, a previsão é de que haja uma estabilização nas próximas horas.

— Graças a Deus, o cenário está bem melhor do que o esperado, diante da quantidade de chuva que estava prevista — diz Trojan.

A prefeitura elaborou um plano de contingenciamento e avisou os moradores de áreas de risco que poderia ser necessária uma evacuação caso o Taquari alcançasse a cota de inundação, mas até o final da tarde deste domingo nenhuma família precisou ser removida.

Em Roca Sales, não havia alagamentos

No município vizinho de Roca Sales, a situação é semelhante. O Taquari estava em 13m30cm às 15h, com um aumento de 24 centímetros na última hora. Todavia, não havia alagamentos no centro da cidade e nenhuma família havia sido removida.

Na zona rural, uma estrada havia sido interditada após um arroio transbordar na localidade de Linha Campinhos, a cerca de 10 quilômetros da sede do município.

Estrada do interior de Roca Sales é interditada após um arroio transbordar na localidade de Linha Campinhos. Prefeitura de Roca Sales / Divulgação

Cerca de 20 famílias vivem na região, mas não estão isoladas, pois há saídas por outras vias secundárias. A estimativa da prefeitura é de que haja alagamentos em alguns pontos isolados, mas sem inundação na zona central.

Rio vem subindo em Encantado

Em Encantado, a Defesa Civil acredita que o Taquari pode extravasar a qualquer momento . O rio chegou a 12m12 às 17h30.

Se o ritmo for mantido, a projeção é que o nível chegue a 14m, 14m50cm nas primeiras horas da madrugada.

Caso isso ocorra, as primeiras 10 famílias situadas em zonas alagadiças como o loteamento Lagoa Azul e a comunidade Vila Moça serão removidas para o ginásio de esportes do Parque João Batista Marchese. O local foi preparado pela assistência social da prefeitura e tem capacidade para receber até 40 famílias.

— Estamos desde sexta-feira de olho no rio. Essas famílias já foram avisadas da provável remoção e eu não quero ter de fazer essa evacuação de madrugada. Vou monitorar o nível do rio até o final da tarde e, se for necessário, tirar todo mundo antes — afirma o coordenador da Defesa Civil de Encantado, Roberto Pretto.