Rio Taquari supera expectativa e água volta a invadir casas em Lajeado um ano após enchente histórica

Com isso, diversas casas dos bairros Centro, Conservas, Moinhos e Hidráulica foram tomadas pela água do rio. Mais moradores deixaram suas residências no início da manhã de hoje.

Segundo a prefeitura, 190 pessoas e 56 animais estão abrigados no ginásio do Parque do Imigrante. Além disso, 17 ruas do município foram interditadas.