Rio Caí começa a baixar e famílias devem começar a retornar às suas casas

Rio Caí superou a cota de inundação ainda no domingo em dois municípios do RS.

O nível do Rio Caí começou a baixar e a previsão é de que as primeiras famílias que tiveram de sair de casa comecem a retornar ainda nesta segunda-feira (30). A situação é observada em São Sebastião do Caí.

Em São Sebastião do Caí, 74 famílias estão abrigadas em dois ginásios do Parque Centenário. Conforme a prefeitura, as primeiras pessoas já começam a se mobilizar para retornar para casa ainda nesta segunda-feira. A operação não deve ser finalizada no mesmo dia em razão da necessidade de limpeza de ruas.