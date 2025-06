Renault anuncia recall em Kwid e Duster por defeito no eixo traseiro; confira os veículos envolvidos

No caso do Kwid, o recall é necessário para veículos fabricados entre maio de 2021 e o mesmo mês de 2024.

A situação no Duster é um pouco diferente. Foi constatada uma falha no processo de usinagem das roscas que pode causar a "perda de controle do veículo durante a condução e resultar em possível acidentes com lesões graves ou fatais aos ocupantes", alerta a nota.