Queda de balão em Praia Grande: Polícia Civil confirma lista de passageiros e vítimas do acidente

Balão caiu em área rural após pegar fogo durante voo. Duda Fortes / Agencia RBS

O acidente com um balão de ar quente na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, deixou pelo menos oito mortos e mobilizou equipes de resgate e segurança na região. A aeronave pegou fogo ainda no ar e caiu em uma área rural da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 13 pessoas sobreviveram à queda. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, confirmou as mortes de:

Andrei Gabriel de Melo

Everaldo da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Janaina Moreira Soares da Rocha

Juliane Jacinta Sawicki

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Leane Elizabeth Herrmann era mãe de Leíse Herrmann Parizotto. Leciane, também filha de Leane, sobreviveu ao acidente.

Natural de Ipira, Leane tinha 70 anos. Era formada em Administração e em Pedagogia e morava em Joaçaba. Leíse era médica e servidora pública na prefeitura de Blumenau. A prefeitura da cidade publicou uma nota lamentando a morte de Leíse.

Também morreu no acidente o diretor técnico da Federação Catarinense de Patinação Artística, Leandro Luzzi. "Leandro foi um profissional dedicado, apaixonado pela que fazia e um verdadeiro exemplo para atletas, colegas e toda a comunidade da patinação. Sua ausência deixará uma lacuna irreparável em nossos corações e em nossa modalidade", diz nota divulgada pela federação.

Ainda está entre as vítimas o casal Everaldo da Rocha e Janaina Moreira Soares, moradores de Joinville. A paróquia São João Batista também publicou uma nota de pesar em que afirma que eles eram membros da comunidade.

Andre Gabriel de Melo, que vivia em Fraibugo (SC), era médico oftalmologista na cidade.

Os sobreviventes

O hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, informou, em nota, que recebeu cinco pacientes vítimas do acidente. Entre eles, estão dois homens e três mulheres.

Dois dos feridos tiveram queimaduras leves de segundo grau. Os outros três apresentaram escoriações e queixas de dor por causa do impacto da queda. Nenhum dos sobreviventes sofreu fraturas ou lesões consideradas graves.

Lista completa de tripulantes do balão

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Leciane Herrmann Parizotto

Thayse Elaine Broedbeck Batista

Marcel Cunha Batista

Claudia Abreu

Rodrigo de Abreu

Victor Hugo Mondini Correa

Laís Campos Paes

Tassiane Francine Alvarenga

Sabrina Patrício de Souza

Fernando da Silva Veronezi

Leonardo Soares Rocha

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Everaldo da Rocha

Luana da Rocha

Janaina Moreira Soares da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Juliane Jacinta Sawicki

Andrei Gabriel de Melo

As causas do acidente são investigadas. Duda Fortes / Agencia RBS

O acidente

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o início das chamas. Conforme a defesa do piloto, em depoimento ele relatou que o incêndio começou no chão do cesto. Sem sucesso em conter o fogo, ele teria iniciado a descida do balão e orientado os passageiros a pularem quando estivessem próximos ao solo.

Segundo o relato, as 13 pessoas que sobreviveram — entre elas o próprio piloto — foram as que conseguiram sair da aeronave nesse momento.

Com a saída de mais da metade dos ocupantes, o balão voltou a subir, foi consumido pelas chamas e caiu.

O delegado-geral da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (PCSC), Ulisses Gabriel, afirmou que as causas do acidente são investigadas. Segundo Gabriel, as principais hipóteses são as condições climáticas adversas — de acordo com ele, ventava bastante na cidade — ou falha humana.

Ouvido pela Rádio Gaúcha, o balonista e presidente da Federação Gaúcha de Balonismo, Rogério Daitx, avaliou, pelas imagens do ocorrido, que o acidente não foi causado pelas condições climáticas. Daitx destacou que vários outros balões voaram em Praia Grande neste sábado e que o vídeo não indica que houvesse ventania. Para o especialista, é possível que tenha havido vazamento do gás que alimenta o maçarico, que faz o balão voar.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) se manifestou, lamentando o ocorrido e prestando solidariedade a amigos e familiares das vítimas. "A Agência está adotando as providências necessárias para averiguação da situação da aeronave e da tripulação", diz a nota.