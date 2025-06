Queda de balão em Praia Grande deixa pelo menos oito mortos; veja fotos do local do acidente

Um acidente com um balão de ar quente na manhã deste sábado (21), em Praia Grande , no sul de Santa Catarina, deixou pelo menos oito mortos e mobilizou equipes de resgate e segurança na região .

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 13 pessoas sobreviveram à queda. Havia 21 pessoas a bordo. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o início das chamas. Conforme a defesa do piloto, em depoimento ele relatou que o incêndio começou no chão do cesto. Sem sucesso em conter o fogo, ele teria iniciado a descida do balão e orientado os passageiros a pularem quando estivessem próximos ao solo.