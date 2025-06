"Quando vi a chuva comecei a chorar": moradores de Lajeado saem de casa depois do rio atingir cota de inundação pela primeira vez após cheia histórica 

Às 17h45min desta quarta, o nível do Rio Taquari atingiu os 19m47cm. Renan Mattos / Agencia RBS

Pela primeira vez após a maior enchente da história da região, o Rio Taquari voltou a superar a cota de inundação nesta quarta-feira (18). Dessa vez o volume é menor do que o registrado em maio de 2024, mas foi o suficiente para causar preocupação nos moradores do Vale do Taquari.

Até as 17h, 22 famílias de Lajeado haviam saído de casa para o ginásio do Parque do Imigrante. O movimento ocorre de forma preventiva. Às 17h45min desta quarta, o nível do Rio Taquari atingiu os 19m47cm.

No entanto, o trauma de sucessivos eventos climáticos, fez com que muitas pessoas buscassem a prefeitura para ir até um abrigo. Para o casal Maristela da Silva e Lindomar da Silva, é a quinta vez que é feita uma mudança por conta de cheias.

— Quando eu vi a chuva cair comecei a chorar. Meu marido estava no serviço trabalhando, me ligou e disse: "vou pra casa, não vou te deixar sozinha" — conta Maristela, que foi para um abrigo público.

Em Cruzeiro do Sul, um dos municípios mais atingidos pela enchente do ano passado, algumas famílias fizeram o mesmo movimento. Segundo a prefeitura, até as 17h30min, 10 famílias haviam deixado suas casas, todas elas do bairro Zwirtez.

Outros municípios não registraram saídas de moradores até a publicação desta matéria. A previsão do Serviço Geológico do Brasil é que o Rio Taquari não ultrapasse a marca dos 21 metros.

"População muito assustada"

Em entrevista à Rádio Gaúcha, a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, falou sobre a situação do município:

— Por toda a tragédia que a cidade de Lajeado viveu, estamos com a população muito assustada. Começamos de forma preventiva a retirar famílias — contou.

A prefeita afirma que a água começa a atingir as casas no município quando atinge o nível de 19m80cm, que ainda não foi alcançado. Segundo as projeções da Defesa Civil e da meteorologia, o Rio Taquari deve se estabilizar, com tendência de leve queda. No entanto, a chuva continua nas cabeceiras e há previsão de um novo repique.

Gláucia destacou ainda a importância de um sistema de monitoramento e previsão mais eficiente para lidar com eventos climáticos extremos. Segundo ela, uma tecnologia que permita obter informações mais precisas com antecedência seria uma medida eficaz para garantir maior tranquilidade à população: