Primo do prefeito de Barão de Cotegipe e engenheira agrônoma dedicada: quem era o casal gaúcho morto em queda de balão em SC

A queda de um balão que levava 21 pessoas e causou a morte de 8 pessoas em Praia Grande (SC) na manhã deste sábado (21) vitimou um casal de namorados do Rio Grande do Sul: Fabio Luiz Izycki, 42 anos, natural de Barão de Cotegipe (RS), e Juliane Jacinta Sawicki, de Carlos Gomes (RS). As informações são do G1 RS.