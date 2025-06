Previsão indica que nova cheia do Rio Taquari deve superar a da última semana

Rio Taquari no dia 19 de junho, entre Lajeado e Estrela. Renan Mattos / Agencia RBS

Projeções do Serviço Geológico do Brasil (SGB) indicam que os municípios do Vale do Taquari devem ficar em alerta para a possibilidade de o rio que corta a região subir em um nível acima do que foi observado apenas uma semana antes — o que já provocou transtornos em cidades como Lajeado.

A atualização das previsões, divulgada na tarde desta sexta-feira (27), mostra um agravamento do cenário em comparação ao que vinha sendo esperado até então. A estimativa é de que o nível da água atinja cerca de 25 metros na segunda-feira, três metros a mais do que era projetado até o meio da semana — e seis metros acima do patamar de inundação calculado para os municípios de Lajeado e Estrela. Mas não se descarta uma elevação ainda maior.

— Teremos um quadro pior do que aquele visto no dia 19 de junho. Vai passar dos 23 metros, devendo atingir 25 metros, pela previsão intermediária. Dependendo do que chover, já que os diferentes modelos de previsão estão apresentando algumas divergências, pode subir mais — alerta o chefe da Divisão de Hidrologia Aplicada do SGB, Emanuel Duarte.

Um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o Vale do Taquari está em uma faixa do Estado que pode receber até 100 milímetros de chuva ao dia durante o final de semana.

— A chuva vai atingir uma região já bastante degradada devido à enchente do ano passado, e afetada pelas chuvas recentes. É uma área de muita preocupação — confirma o meteorologista do Inmet Glauco Freitas.

No dia 19, o Taquari se aproximou do nível de 23 metros. Isso foi suficiente para a água invadir casas dos bairros Centro, Conservas, Moinhos e Hidráulica. Procurada por Zero Hora, a prefeitura de Lajeado informou que está monitorando a situação e que realizaria uma reunião com a Defesa Civil estadual na tarde desta sexta. Na cheia mais recente, quase 200 pessoas precisaram se abrigar no ginásio do Parque do Imigrante.

Caso se confirme a previsão de um acumulado de 200 milímetros na região no sábado (28) e no domingo (29), isso representaria quase 60% a mais do volume de chuva esperado para todo o mês no município de Lajeado, onde a média histórica de junho é de 128 milímetros.