Previsão de mau tempo no fim de semana deixa regiões do RS em alerta por risco de inundações e deslizamentos

Praia do Paquetá, em Canoas, na quinta-feira (26). Jefferson Botega / Agencia RBS

Previsões indicam que uma extensa faixa, que se estende do Noroeste e passa pelas regiões central, do Vale do Taquari, Serra, Metropolitana e do Litoral, pode acumular até 200 milímetros de chuva ao longo do sábado (28) e do domingo (29) — mais do que o esperado para todo o mês de junho em municípios localizados nessa área.

De acordo com previsões do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Serviço Geológico do Brasil (SGB), há maior risco de novas inundações nos vales do Taquari e do Caí e na Região Metropolitana. Na Serra, há o temor de deslizamentos e quedas de barreira em rodovias.

A expectativa é de que o alto volume de chuva eleve os rios principalmente no Vale do Taquari no domingo (30), superando a cota de inundação em pontos como Lajeado, e nos dias seguintes escoe até a Grande Porto Alegre. Entre quarta (2) e quinta-feira, caso se confirmem as previsões de chuva torrencial, o Guaíba poderia atingir ou ultrapassar a cota de inundação e agravar o cenário em pontos já afetados por inundações. Veja, a seguir, um resumo dos possíveis desdobramentos do mau tempo nas regiões mais sujeitas a transtornos nos próximos dias.

Região Metropolitana

Uma projeção divulgada no começo da tarde desta sexta-feira (27) indica que a forte chuva esperada para este final de semana pode elevar o Guaíba à cota de inundação, em Porto Alegre, e ampliar os transtornos em pontos mais baixos da Região Metropolitana, como nas ilhas da Capital, em Eldorado do Sul e em Canoas.

A estimativa do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), elaborada em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), é de elevação no nível da água a partir do domingo, quando o excesso de chuva nas cabeceiras dos rios deve chegar à Grande Porto Alegre, em combinação a ventos que dificultam o escoamento.

— A tendência mais provável é de que o Guaíba atinja ou ultrapasse a cota de inundação medida no Gasômetro, que é de 3m60cm. Podemos ver essa cota ser superada por volta da quarta-feira (2), com pico na quinta (3) — avalia o chefe da Divisão de Hidrologia Aplicada do SGB, Emanuel Duarte.

Hidrólogo do IPH, Fernando Fan afirma que o nível do Guaíba deve voltar a se elevar no domingo em razão da presença de vento, que represa o escoamento da água, e da chegada do volume de chuva que corre por rios como o Taquari e o Jacuí.

— Esperamos ver um cenário parecido com o dos últimos dias, talvez um pouco pior. No pior cenário, ainda não daria um efeito de inundar a área do aeroporto Salgado Filho, por exemplo, como foi no ano passado. Mas será preciso ficar atento — complementa Fan.

Em Porto Alegre, também há risco de alagamentos pontuais provocados pela grande quantidade de chuva ainda no sábado e no domingo. Segundo a Climatempo, Porto Alegre está em uma faixa onde o volume acumulado pode ficar entre 100 e 200 milímetros ao longo do final de semana — a média histórica para todo o mês de junho é de 115 milímetros na Capital.

Vale do Taquari

Pessoas deixando suas casas em Lajeado, no dia 19 de junho. Renan Mattos / Agencia RBS

Projeções do Serviço Geológico do Brasil (SGB), atualizadas na tarde de sexta-feira (27), apontam tendência de o Rio Taquari atingir 25 metros na segunda-feira, três metros a mais do que era projetado até o meio da semana — e seis metros acima do patamar de inundação calculado para os municípios de Lajeado e Estrela. Mas não se descarta uma elevação ainda maior.

— Teremos um quadro pior do que aquele visto no dia 19 de junho. Vai passar dos 23 metros, devendo atingir 25 metros, pela previsão intermediária. Dependendo do que chover, já que os diferentes modelos de previsão estão apresentando algumas divergências, pode subir mais — alerta o chefe da Divisão de Hidrologia Aplicada do SGB, Emanuel Duarte.

Um aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que o Vale do Taquari está em uma faixa do Estado que pode receber até 100 milímetros de chuva ao dia durante o final de semana. Caso se confirme a previsão de um acumulado de 200 milímetros na região no sábado (28) e no domingo (29), isso representaria quase 60% a mais do que o volume de chuva esperado para todo o mês no município de Lajeado, onde a média histórica de junho é de 128 milímetros.

Serra

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Enquanto municípios de outras regiões do Estado monitoram o nível dos rios em razão da expectativa de chuva intensa no final de semana, cidades da Serra estão em estado de alerta para o risco de deslizamentos de terra e quedas de barreira em rodovias. Esse perigo é amplificado pelo fato de o solo da região, onde há muitas encostas, já acumular grande umidade devido ao volume de precipitação dos últimos dias.

A prefeitura de Caxias do Sul já emitiu alertas para a população sobre a ameaça de movimentações do solo principalmente em zonas rurais. "No caso de movimentação de terras, há o risco de obstrução de vias importantes também, inclusive com rachaduras na pista, como aconteceu nas últimas chuvas", diz o município, em nota.

O Serviço Geológico do Brasil informa que não é usual se fazer divulgação de previsões envolvendo possíveis zonas de deslizamento em razão da grande complexidade envolvendo esse tipo de cálculo. Porém, sempre que há acúmulo de água no solo em regiões de encosta, esse é um risco que deve ser levado em consideração pela população e pelas autoridades diante de novas pancadas de chuva.

A Defesa Civil informa que ainda há muitas "rachaduras e fendas na terra" decorrentes da tragédia ocorrida entre abril e maio do ano passado na região.

— Como parte do solo está descoberta desde o ano passado, com uma menor proteção (garantida pela integridade da vegetação), e já tivemos chuva significativa, regiões de vale e serra precisam estar atentas a esse tipo de risco — complementa o meteorologista Glauco Freitas, do Instituto Nacional de Meteorologia.