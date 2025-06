Prefeitura de Nova Santa Rita emite alerta para cheias de rios e alagamentos com previsão de chuva no fim de semana

No bairro Morretes, água já avançou sobre parte das residências, mas situação pode piorar.

A prefeitura de Nova Santa Rita, na Região Metropolitana, emitiu um alerta preventivo nesta sexta-feira (27) diante da previsão de fortes chuvas . De acordo com a Defesa Civil, podem ocorrer alagamentos e cheia de rios no município. Atualmente, 44 pessoas seguem fora de casa.

A principal preocupação é com a elevação dos rios Jacuí, Cai e dos Sinos. Conforme o coordenador da Defesa Civil, Tiago Silveira, o risco de cheia mais elevada é tratado como realidade.

As regiões ribeirinhas estão em alerta. Entre os pontos afetados estão os bairros Morretes, Sanga Funda, Berto Círio e Caju.

A recepção para quem precisa está sendo realizada no Centro Humanitário de Acolhimento. No momento, 44 pessoas estão abrigadas no local.