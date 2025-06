Prefeitura de Eldorado do Sul pede que moradores não retornem às suas casas

Mesmo com a estabilidade do Rio Jacuí nas últimas horas, o cenário segue sendo de alerta para os moradores de Eldorado do Sul, na Região Metropolitana. Ainda há pontos de alagamento em diversos bairros da cidade. De acordo com a Defesa Civil, a chuva prevista a partir de sábado (28) pode causar inundações no município.

A estimativa é de que a quantidade de água nas bacias dos rios Jacuí e Taquari afetem diretamente a região de Eldorado do Sul. A situação está sendo monitorada pela Defesa Civil.

Os bairros em alerta são: Cidade Verde, Vila da Paz, Chácara, Picada, Assentamento Integração Gaúcha (Irga), Itaí, Sol Nascente e Sans Souci. Também há possibilidade de novos alagamentos em pontos dos bairros Centro, Loteamento e Medianeira.

O pedido do coordenador da Defesa Civil, Mário Rocha, é para que os moradores ainda não retornem para suas residências:

— Seguimos pedindo para que os moradores que estiverem em área seguras, permaneçam. Ainda não é a hora de voltar para as regiões de risco. Precisamos aguardar as novas chuvas para avaliarmos o cenário — explicou.

Nesta sexta-feira (27), a reportagem de Zero Hora circulou por diversos pontos do município e o cenário é de apreensão entre os moradores. O morador da Avenida Getúlio Vargas, no bairro Vila da Paz, Clébio Marques, 48 anos, decidiu não deixar a sua residência com medo de furto:

— Eu prefiro ficar na minha casa mesmo com água dentro do que ter de abandonar tudo. Tenho medo de me furtarem o pouco que restou da enchente de maio. Estou monitorando e só vou sair de casa se a água subir muito.

Mesmo sem energia elétrica na residência, o morador do bairro Cidade Verde, Marcelo Martins, 44 anos, segue no local também com receio de ter a casa invadida:

— Eu preferi ficar, mas não durmo de noite. Tem muitos relatos de pessoas tendo a casa invadida. Agora vou esperar essa nova chuva e ver o que será definido.