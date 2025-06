Vítimas foram identificadas como Geneci da Rosa, Mario César Trielweiler Gonçalves e Mauro Perfeito da Silva (D). Reprodução / Arquivo Pessoal

Alagamentos, deslizamentos, danos em residências, estradas e pontes ou algum tipo de intercorrência foram registradas em 98 cidades. Conforme o Serviço Geológico do Brasil (SGB) e a Defesa Civil estadual, cinco rios ultrapassaram a cota de inundação. Seis mil pessoas precisaram sair de casa e 276 tiveram que ser resgatadas.

Quem são as três vítimas das enchentes no RS

Geneci da Rosa

Carro de Geneci da Rosa, 54 anos, foi arrasatado pela correnteza. Ela morreu, e o marido está desaparecido. Reprodução / CBM-RS / Arquivo Pessoal / Divulgação

A primeira morte causada pela chuva aconteceu em Candelária, na Região dos Vales. Uma mulher identificada como Geneci da Rosa, 54 anos, morreu após o carro em que estava ser arrastado pela correnteza. O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBMRS) na terça-feira (17).

Segundo o CBMRS e a Defesa Civil, ela estaria acompanhada do marido, um homem de 65 anos, que segue desaparecido. Este é o único desaparecimento confirmado pelo governo do RS.

O casal estava em trânsito para o trabalho, em uma empresa de bolsas na cidade. O veículo foi arrastado durante tentativa de travessia de uma ponte, segundo informações da Defesa Civil estadual.

Mario César Trielweiler Gonçalves

Carro em que estava Mario César Trielweiler Gonçalves, 21 anos, caiu na água de um arroio entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Reprodução / Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis / Arquivo Pessoal / Reprodução

A segunda vítima da enxurrada Mario César Trielweiler Gonçalves, 21 anos,foi registrada na quarta-feira (18), quando a cabeceira de uma ponte cedeu e o carro onde estava caiu e foi arrastado pela água de um arroio entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis.

A GZH, a cunhada de Mario César o descreveu como "um jovem trabalhador, contente e brincalhão". Daiane Echer afirmou que tinha tirado a carteira de motorista havia menos de dois meses e era acostumado a usar a Ponte da Cooperação, como é conhecida a estrutura onde aconteceu o acidente.

Segundo a prefeitura de Caxias do Sul, uma parte da cabeceira da ponte foi levada pela força da água do Rio Caí, em função da chuva. A estrutura foi construída em 2024 com recursos da comunidade e de empresários como alternativa à ponte da BR-116, que foi levada pela enchente de maio.

A ligação na rodovia federal foi inaugurada em dezembro do ano passado.

Mauro Perfeito da Silva

Mauro Perfeito da Silva, 72, estava em carro que foi atingido por árvore em Sapucaia do Sul. Reprodução / Juliano Palinha / Arquivo Pessoal / Berlinda

A Defesa Civil estadual confirmou, na manhã desta sexta-feira (20), a terceira morte causada pela chuva. A vítima foi identificada como Mauro Perfeito da Silva, 72 anos. Ele morreu após uma árvore cair sobre o carro em que ele estava em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

De acordo com a assessoria de imprensa do Podemos no RS, Mauro era o presidente municipal do partido em Sapucaia do Sul. Ele chegou a concorrer a vereador na cidade, mas nunca se elegeu.

O caso aconteceu na quinta-feira (19). O idoso transitava no carro pela Avenida Rubem Berta, entre os municípios de São Leopoldo e Sapucaia do Sul, quando a árvore caiu sobre o veículo. A filha dele, de 37 anos, estava no banco do carona, se machucou, mas não corre risco de morte.

Mauro Júnior Soares da Silva, filho da vítima, afirmou à Rádio Gaúcha que o pai, advogado aposentado, era bastante conhecido na comunidade de Sapucaia do Sul, já tendo sido vereador na cidade.

— O pai era uma pessoa de muita fé, muita oração, e faleceu bem no dia 19, Corpus Christi. Que Deus o tenha. Uma pessoa muito especial, do bem — relatou.