Acidente de balão da empresa Sobrevoar causou a morte de oito pessoas neste sábado em Praia Grande, Santa Catarina. Duda Fortes / Agencia RBS

O incêndio no balão de ar quente que transportava 21 pessoas e caiu neste sábado (21), em Praia Grande, no Sul de Santa Catarina, começou no cesto da aeronave, segundo o piloto, Elvis Crescêncio. A informação foi repassada pela defesa de Crescêncio, que também representa a empresa responsável pelo voo, Sobrevoar.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o advogado Clóvis Raupp Scheffer afirmou que o piloto que sobreviveu a tragédia relatou às autoridades que as chamas começaram no fundo do cesto, quando o balão estava a cerca de 200 metros de altura.

— Uma chama começou no chão do cesto e se alastrou muito rapidamente. O piloto tentou, de várias formas, apagar o fogo, mas não conseguiu — relatou o advogado.

Sem conseguir controlar o incêndio, o piloto decidiu tentar um pouso de emergência. Segundo o advogado, ele teria orientado os passageiros a pularem assim que o balão tocasse o solo.

— As pessoas que conseguiram pular foram as que sobreviveram. Infelizmente, oito não conseguiram sair a tempo — disse Scheffer.

Após a saída de 13 pessoas, o cesto ficou mais leve e o balão voltou a subir. Os outros oito, que não conseguiram descer, não sobreviveram a tragédia.

De acordo com o advogado, o balão era novo, com somente seis meses de uso, e a aeronave tinha capacidade para 24 passageiros. Na ocasião, levava 21 pessoas.

Ele ainda afirmou que o voo ocorria dentro das normas estabelecidas, e que a Sobrevoar tinha todos as documentações necessárias e protocolos em dia.

Oito pessoas morreram

O acidente com um balão de ar quente na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, deixou pelo menos oito mortos e mobilizou equipes de resgate e segurança na região. A aeronave pegou fogo ainda no ar e caiu em uma área rural da cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, 13 pessoas sobreviveram à queda. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, confirmou as mortes de:

Andrei Gabriel de Melo

Everaldo da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Janaina Moreira Soares da Rocha

Juliane Jacinta Sawicki

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Hospital Nossa Senhora de Fátima, em Praia Grande, informou, em nota, que recebeu cinco pacientes vítimas do acidente. Entre eles, estão dois homens e três mulheres.

Dois dos feridos tiveram queimaduras leves de segundo grau. Os outros três apresentaram escoriações e queixas de dor devido ao impacto da queda. Nenhum dos sobreviventes sofreu fraturas ou lesões consideradas graves.