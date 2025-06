Encontrado morto no Autódromo de Interlagos no dia 3 de junho, Adalberto Amarilio dos Santos Junior não consumiu drogas antes de morrer. É o que aponta o exame toxicológico realizado pelo Instituto Médico Legal (IML).

A informação contradiz o depoimento do amigo do empresário. Ultima pessoa a ser vista publicamente com Junior, ele disse à polícia, na última semana, que o empresário consumiu oito copos de cerveja e fumou maconha durante um show do rapper Matuê na noite de 30 de maio — dia em que desapareceu.