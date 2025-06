"Perdemos tudo de novo": moradores de Canoas sofrem com novos alagamentos em função da chuva no RS

A chuva que atinge o Estado desde segunda-feira (16) alagou ruas em Canoas , na Região Metropolitana, e a água inundou casas nesta quarta (17). Moradores do bairro Mathias Velho , um dos mais atingidos durante a enchente de 2024, contam estarem sem dormir e com medo.

— Saímos de casa porque alagou tudo, perdemos tudo de novo . Estou eu, minha esposa e minha nenezinha — conta o trabalhador autônomo André Wagner Trindade que, acompanhado da esposa, carregava a filha no colo enquanto andava por uma rua com a água na altura da canela.

De acordo com a Defesa Civil, " cerca de 35% do município , especialmente na Região Oeste, teve algum transtorno".

No total, há 89 pessoas desalojadas e 28 desabrigadas. Por conta dos alagamentos, moradores do bairro bloquearam o trânsito de carros pelas ruas. Apesar do acúmulo de água, não houve rompimento do dique.