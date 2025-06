Obra de duplicação da RS-734, em Rio Grande, completa três anos neste sábado

A obra de duplicação da RS-734, principal acesso a Rio Grande, no sul do Estado, completa três anos neste sábado (28). O projeto, que tem investimento inicial de R$ 50 milhões, já consumiu cerca de R$ 23,5 milhões até o momento, segundo o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). A previsão atual é que os trabalhos sejam finalizados até o fim de 2025 — o cronograma original previa a entrega em um ano e meio, no fim de 2023.