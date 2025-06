O que se sabe sobre o acidente de balão que deixou uma mulher morta em São Paulo

O caso foi noticiado no "Fantástico" no último domingo (15). Globoplay / Reprodução

No domingo (15), um balão caiu em Capela do Alto, em São Paulo. A bordo do balão estavam 35 pessoas. Uma mulher de 27 anos morreu e outras 11 pessoas ficaram feridas.

O piloto do balão, identificado como Fabio Salvador Pereira, foi encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e acabou preso em flagrante. As informações são do g1.

Ele passou por uma audiência de custódia na manhã de segunda-feira (16) e teve a prisão em flagrante convertida para preventiva. O piloto vai responder por homicídio culposo agravado e atividade irregular de balonismo.

O que se sabe sobre o caso

O balão levava 33 pessoas em um passeio, além do piloto e um ajudante, quando caiu na área rural de Capela do Alto, na região metropolitana de Sorocaba. O acidente foi registrado por volta das 8h do domingo (15).

Segundo a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, 11 pessoas foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para atendimento no pronto-socorro de Capela do Alto e para o Conjunto Hospitalar de Sorocaba.

A vítima é Juliana Prado de Oliveira, de 26 anos, psicóloga natural de Pouso Alegre (MG). Ela estava no passeio com o marido, Leandro de Aquino Pereira, comemorando o Dia dos Namorados.

Prisão do piloto

No domingo, Fabio Salvador Pereira, piloto do balão, foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Ele foi preso em flagrante por homicídio culposo agravado e atividade irregular de balonismo.

Durante o depoimento, ele alegou que uma rajada inesperada de vento provocou o acidente. O piloto também informou que tentou pousar em locais aleatórios, como de costume, mas que passageiros tentaram pular do balão antes que ele atingisse o solo.

Possíveis inconsistências no depoimento estão sendo investigadas pela Polícia Civil. A informação é do g1.

Prisão preventiva

Audiência realizada na manhã desta segunda-feira (16) decretou que o piloto irá responder por homicídio culposo agravado e atividade irregular de balonismo. Ele teve a prisão em flagrante convertida para preventiva, conforme o g1.

A empresa de balonismo ainda não se pronunciou sobre o caso.

Irregularidades

A prefeitura de Boituva, onde estava sendo realizado o campeonato de balonismo, informou ao g1 que a empresa responsável pelo balão já havia sido fechada anteriormente por irregularidades e retornou às atividades com outro CNPJ.

Ainda conforme a prefeitura, essa mudança desrespeita as normas de segurança. Não foram emitidos detalhes sobre irregularidades, mas o representante legal da empresa ainda não se apresentou à polícia.

Segundo a Confederação Brasileira de Balonismo (CBB), as irregularidades seriam a não documentação do balão, a falta de licença do piloto e ainda a falta de qualificação necessária na construção do balão.

Confira a nota da prefeitura

Campeonato de Balonismo

Durante o final de semana, um campeonato de balonismo estava sendo realizado em Boituva. No entanto, a Confederação Brasileira de Balonismo (CBB) esclareceu que o balão era de turismo e não teria qualquer relação com o evento.

Além disso, a Confederação também proibiu os voos no domingo, em razão da instabilidade climática. Nessas circunstâncias, a orientação para baloeiros que fazem voos turísticos é a de cancelamento.

Boituva é conhecida nacionalmente por ter um centro de balonismo e receber diversos eventos da modalidade esportiva.