Novo laudo aponta que empresário encontrado morto em Interlagos pode ter sido colocado vivo em buraco

Adalberto Amarilio dos Santos Junior foi encontrado morto dentro de um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Facebook / Reprodução

Um novo laudo pericial revelou que o empresário Adalberto Amarillo dos Santos Junior, 36 anos, encontrado morto no início do mês, pode ter sido colocado vivo em um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O novo desdobramento corrobora com uma das teses iniciadas pela polícia.

De acordo com a CNN, a conclusão foi estabelecida após os peritos encontrarem terra no nariz e nos pulmões do empresário. A causa da morte foi asfixia mecânica, mas ainda não é possível afirmar se foi isso que levou Adalberto a óbito.

Terra também chegou a ser identificada nos olhos e na boca do empresário. Além disso, o corpo apresentava escoriações no pescoço e ferimentos no joelho, sugerindo agressão física.

Uma nova testemunha foi considerada peça-chave no avanço das investigações, depois de ter prestado depoimento e relatado ter presenciado o crime. Ela apontou que três seguranças do evento de motos no Autódromo de Interlagos teriam sido os autores do homicídio.

Fontes ouvidas pela CNN indicam que a testemunha compareceu à Delegacia de Homicídios e de Proteção á Pessoa sob proteção policial. O informante diz que não procurou a polícia anteriormente por medo de represálias e por temer pela própria vida.

Até o momento, não há mandado de prisão em vigor. As autoridades devem ouvir novos depoimentos nos próximos dias e continuam a analisar imagens de câmeras de segurança e outros laudos complementares para esclarecer o caso.

Relembre o caso

Adalberto participou de um festival de motos no local, o Interlagos 2025: Edição Moto, em 30 de maio. Imagens de câmeras de segurança mostram o empresário chegando sozinho ao evento por volta das 12h30min, vestindo boné, camiseta preta, calça jeans e tênis.

À noite, ele se encontrou com um amigo e, por volta das 20h30min, enviou sua última mensagem à esposa. Depois disso, não foi mais visto, conforme informações do g1.