Nível do Rio Caí começa a estabilizar em São Sebastião do Caí

Nível do rio teve aumento de quatro centímetros durante a madrugada desta quinta-feira (19).

O nível do Rio Caí, em São Sebastião do Caí, apresentou sinais de estabilização na manhã desta quinta-feira (19). Às 8h, a medição apontou o aumento de quatro centímetros, chegando a 12,80 metros. A cota de inundação no município é de 10,5 metros.