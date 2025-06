Nível do Guaíba sobe, enquanto rios dos Sinos e Gravataí recuam

No Cais Mauá, o nível era de 2m82cm às 18h. Jefferson Botega / Agencia RBS

Acima da cota de alerta, o Guaíba, em Porto Alegre, seguiu apresentando elevação na tarde desta segunda-feira (23). Às 18h, o nível estava em 3m26cm na régua da Usina do Gasômetro, um avanço de três centímetros em comparação com a medição feita às 8h no local, de 3m23cm.

A cota de alerta, de 3m, foi superada na noite de sexta-feira (20). A de inundação no local é de 3m60cm e não deve ser superada, conforme a Defesa Civil estadual.

No outro ponto de monitoramento da Capital, o Cais Mauá, o nível era de 2m82cm às 18h — 6cm a mais do que a às 8h, quando a régua marcava 2m76cm. A cota de alerta no local é de 2m30cm e a de inundação, 3m.

Assim como pela manhã, os rios dos Sinos e Gravataí ficaram acima da cota de inundação. Ao longo do dia, porém, eles apresentaram leve queda. Em Gravataí, por exemplo, o nível caiu de 4m79cm para 4m76cm, uma diferença de três centímetros entre às 8h e às 18h. Já em São Leopoldo, o Rio dos Sinos saiu de 5m24cm às 8h para 5m18cm às 18h.

Rio Caí sobe quase um metro

O Rio Caí ficou acima da cota de alerta nesta segunda-feira. No final da tarde, a régua em São Sebastião do Caí marcava 9m15cm, uma elevação de quase um metro em relação aos 8m19cm marcados às 8h no local. Já em Montenegro, o rio alcançou 6m17cm no final desta tarde, ou seja, 46 centímetros a mais do que visto na localidade pela manhã.

O Rio Caí, juntamente com o Sinos e Gravataí, direciona água para o Guaíba. Portanto, o fluxo destes rios pode gerar impactos no Guaíba.

Na Fronteira Oeste, o Rio Uruguai mantém o alerta para risco de alagamentos em municípios como Uruguaiana, São Borja e Itaqui.

O levantamento de Zero Hora considera dados públicos da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema) e do Serviço Geológico do Brasil (SGB).

O que cada cota significa?

Segundo a Defesa Civil, esta é a classificação: