Nível do Guaíba sobe e se aproxima da cota de alerta; rios da Fronteira Oeste apresentam elevação

O Guaíba atingiu 2m90cm nesta sexta-feira (20). Jonathan Heckler / Agencia RBS

Cursos d’água da Região Metropolitana e Fronteira Oeste apresentaram aumento de nível nesta sexta-feira (20). Na medição feita na Usina do Gasômetro, em Porto Alegre, o Guaíba estava em 2m90cm no momento de publicação desta reportagem.

A cota de alerta do local é de 3m; nesta sexta-feira, a Defesa Civil informou à reportagem ter reduzido o patamar, antes fixado em 3m15cm. A cota de inundação segue a mesma: 3m60cm.

Durante a tarde, o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Vale do Sinos, atingiu a cota de inundação, com a marca de 4m59cm. O Rio Gravataí em Gravataí e Alvorada, na Região Metropolitana, avançou nas últimas horas e deixou ambos os pontos de medição na cota de alerta.

Na Fronteira Oeste, Alegrete, Manoel Viana e São Borja permanecem em cota de inundação. Uruguaiana, Itaqui e Dom Pedrito, na mesma região, registraram aumento dos níveis dos rios e entraram no patamar de alerta.

No entanto, cursos d’água dos vales do Caí e Taquari observaram redução nas últimas horas, com destaque para a medição de Lajeado e Estrela, que aponta 17m30cm; no pico da cheia, foi observado a marca de 22m63cm, na manhã de quinta-feira (19).

Os dados são da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema). Seis locais estavam com rios em cota de inundação no momento de publicação desta reportagem:

Dez pontos de monitoramento estavam em cota de alerta no fim da tarde:

Como está a Capital

Os dois pontos de medição no Guaíba, em Porto Alegre, apresentam níveis próximo à cota de alerta. Na Usina do Gasômetro, o patamar atingiu 2m90cm. No local, a cota de alerta é de 3m, enquanto a de inundação está fixada em 3m60cm.

Na medição do Cais Mauá, o nível marcou 2m25cm durante a manhã, na última medição disponível – 2m30cm é a cota de alerta e 3m a de inundação.

O que cada cota significa?

Segundo a Defesa Civil, esta é a classificação:

Cota de inundação extrema: patamar em que a inundação provoca danos severos ao município

patamar em que a inundação provoca danos severos ao município Cota de inundação: patamar em que o primeiro dano é observado no município

patamar em que o primeiro dano é observado no município Cota de alerta: possibilidade elevada de ocorrência de inundação

possibilidade elevada de ocorrência de inundação Cota de atenção: possibilidade moderada de ocorrência de inundação