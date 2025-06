Nível do Guaíba fica estável neste sábado em Porto Alegre; rios da Fronteira Oeste seguem acima da cota de inundação

O Guaíba manteve o nível estável neste sábado (21). Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Guaíba, em Porto Alegre, manteve o nível estável neste sábado (21), após entrar na cota de alerta na noite de sexta-feira (20). A última medição na Usina do Gasômetro indica 3m14cm. Durante a manhã e à tarde, o patamar variou 5 centímetros.

Oito pontos de monitoramento no Estado apresentam níveis acima da cota de inundação no momento. A maioria deles fica na Fronteira Oeste, onde o Rio Uruguai tem apresentado elevação do nível há seis dias.

Seguem em cota de inundação Uruguaiana, Itaqui (em dois pontos) e São Borja. Outros rios da Fronteira Oeste estão com patamar acima da cota de inundação em Alegrete e Manoel Viana.

O mesmo ocorre em São Leopoldo, no Vale do Sinos, onde o Rio dos Sinos apresenta nível 5m04cm, 54 centímetros acima da cota de inundação. Em Montenegro, no Vale do Caí, o Rio Caí chegou ao patamar de 6m82cm, onde a cota de inundação é de 6m.

Pontos dos Vale do Caí e Taquari seguem com a tendência de baixa dos rios, assim como municípios banhados pelo Rio Jacuí, como Dona Francisca e Cachoeira do Sul.

No fim da tarde, oito pontos em sete municípios com estações de medição estava com níveis acima da cota de inundação.

As duas estações de medição de Porto Alegre entraram na cota de alerta desde a noite de sexta-feira. Ao todo, são sete municípios nessa situação:

O que cada cota significa?

Segundo a Defesa Civil, esta é a classificação: