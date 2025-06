"Não será algo parecido com maio de 2024", afirma professor do IPH sobre consequência da chuva no RS

Municípios gaúchos registram volume de chuva superior ao esperado para o mês. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A chuva que atinge o Estado nesta semana não deve causar um cenário hídrico similar ao vivido na enchente de maio de 2024. A análise é do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Desde segunda-feira (16), municípios gaúchos registraram volume de chuva superior ao esperado para o mês. Os principais cursos d'água têm apresentado elevação nas últimas horas, com destaque para os vales do Caí e Taquari.

— Ainda há previsão de mais chuva nos próximos dias. A evolução dos níveis dos rios vai depender disso. Até o momento, o acumulado é bem inferior aos volumes do ano passado. Por isso, projetamos que não será (o cenário dos próximos dias) algo parecido com maio de 2024 — afirma Rodrigo Paiva, professor do IPH (veja a previsão do tempo abaixo).

Atingidos por enchentes em 2023 e 2024, municípios dos vales do Taquari e Caí observam, nesta quarta-feira (18), a elevação dos principais rios. Entre os lugares mais críticos estão Estrela e São Sebastião do Caí.

Segundo um boletim do Serviço Geológico do Brasil (SGB), Estrela e Lajeado devem observar o nível do rio Taquari superar 20 metros nesta quarta, o que significa ultrapassar a cota de inundação, de 19 metros.

— Esses rios (Caí e Taquari) têm uma resposta mais rápida, podem aumentar vários metros em pouco tempo de chuva. O momento mais crítico para essas duas regiões é entre hoje e amanhã (quinta-feira) — pontua.

Segundo Paiva, não é esperado que o Guaíba, na Capital, atinja a cota de inundação, de 3m60cm na Usina do Gasômetro. No pior cenário, o máximo projetado é um valor próximo ao nível de alerta, que é de 3m15cm. Às 9h30min desta quarta-feira, o patamar estava em 1m94cm.

— O nível vai depender do quanto e onde vai chover até sexta-feira. Nossa previsão é que o pico no Guaíba ocorra durante o fim de semana. Também podemos ter um pouco de variação de níveis devido ao vento sul previsto para quinta e sexta. Nossa análise preliminar não prevê chegar à cota de inundação — acrescenta o professor.