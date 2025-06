Na região central do RS, famílias deixam suas casas, aulas são suspensas e estradas têm bloqueios devido à chuva

Ruas de Santa Maria ficaram alagadas nesta terça-feira (17). Tayline Manganeli / Agencia RBS

Devido à chuva que atinge o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (16) e segue durante esta terça (17), famílias tiveram que sair casa, aulas foram suspensas e estradas têm bloqueios na Região Central. Pelo menos sete municípios foram atingidos.

Mata

Em Mata, mais de 30 famílias precisaram sair de casa devido ao aumento do nível do Rio Poraíma. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados mais de 200 milímetros.

Segundo a prefeitura, há um acumulado de 80 centímetros de água no centro do município, que atinge comércios e serviços da prefeitura. Mais de 50 estabelecimentos estão fechados e todas as escolas da rede municipal tiveram as aulas canceladas.

Há um alerta de perigo para deslizamento de um morro na área urbana da cidade. Famílias que residem ao redor estão sendo retiradas.

São Francisco de Assis

Pelo menos quatro famílias foram retiradas de casa no bairro Santo Antônio, em São Francisco de Assis, em decorrência da cheia do rio Inhacundá.

Segundo a Defesa Civil, o número pode aumentar, pois ainda chove no município.

Há bloqueios em uma das pistas da RS-377, entre São Francisco de Assis e Alegrete.

Santa Maria

Em Santa Maria, 56 famílias foram atingidas pelas chuvas. Destas, 26 precisaram deixar suas casas, sendo 24 desalojadas que estão abrigadas em casa de amigos ou familiares e duas que foram acolhidas em um abrigo estruturado no Centro Desportivo Municipal.

Duas casa foram interditadas por deslizamentos.

Júlio de Castilhos

Em Júlio de Castilhos, uma casa pegou fogo depois que um raio caiu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos, e o fogo foi controlado.

Aulas suspensas

Duas escolas da rede municipal de Agudo tiveram as aulas suspensas nesta terça-feira. Ambas são do interior do município.

Segundo a prefeitura, a decisão foi tomada de forma preventiva por causa do alto volume de chuva, o que poderia afetar o deslocamento seguro de alunos e professores.

Em Restinga Sêca, pelo menos seis instituições estão fechadas nesta terça, sendo quatro do interior.

Já em São Sepé, o transporte escolar foi suspenso.

Bloqueios em rodovias

Até as 8h30min, a RS-287, no km 167, em Paraíso do Sul, estava bloqueada por conta de água na pista. A informação foi confirmada pela Concessionária Rota de Santa Maria.