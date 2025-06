Municípios do Vale do Taquari se preparam para chuva intensa no fim de semana

A previsão de altos volumes de chuva no Vale do Taquari preocupa as prefeituras locais e mobiliza ações preventivas. Lajeado, Estrela, Roca Sales e Muçum estão com os planos de contingência prontos para serem acionados. O planejamento inclui identificação e retirada de pessoas de áreas mais próximas do Rio Taquari e a abertura de abrigos. A expectativa é que as chuvas de sábado (28) e domingo (29) sejam até piores do que as da semana passada.