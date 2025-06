Morre Rubem Scheffer, aos 90 anos

Aos 90 anos, morreu em 10 de junho em Porto Alegre Rubem Ferreira Scheffer . Ele era leitor assíduo de Zero Hora havia décadas, relata a família.

Num baile na juventude, conheceu a sua amada Maria, com quem compartilhou 65 anos de amor e dedicação mútua. Cultivou uma penca de amigos, entre eles, os também já saudosos parceiros do jogo de solo, lembra a filha Rúbia Scheffer.

Scheffer ganhou algumas medalhas jogando bocha , teve um cachorro chamado Não sei, uma casa na praia e um opala branco do qual se orgulhava muito. Uma de suas características mais marcantes era o bom humor.

O corretor gostava de cantar, dançar e divertia a todos com as suas piadas, o seu jeito brincalhão e seus trocadilhos inesperados. Fazia questão de celebrar os aniversários das pessoas queridas com um gentil telefonema.