Morre o médico João Carlos Amorim, aos 85 anos

Amorim era natural de Bento Gonçalves, na serra gaúcha. Divulgação / Divulgação

Morreu no dia 22 de junho o médico João Carlos Amorim, aos 85 anos. A prefeitura de Muçum, no Vale do Taquari, decretou luto oficial por três dias devido ao falecimento do profissional.

"A Prefeitura de Muçum manifesta, com profundo pesar, o falecimento do médico Dr. João Carlos Amorim, profissional que dedicou sua vida ao cuidado e bem-estar da nossa comunidade", destacou o município em postagem no Instagram.



Amorim era natural de Bento Gonçalves, na serra gaúcha. Ele se graduou em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) em 1968 e iniciou suas atividades em Muçum no dia 8 de dezembro daquele mesmo ano.

Segundo a prefeitura, "desde então, tornou-se um verdadeiro símbolo de dedicação, profissionalismo e compromisso com a saúde pública".

Ainda de acordo com a publicação do município, ao longo de mais de cinco décadas de trabalho incansável, estima-se que tenha realizado mais de 300 mil consultas e mais de 10 mil cirurgias e procedimentos, "marcando a vida de inúmeras famílias de Muçum com sua atenção, competência e humanidade".

Em reconhecimento ao seu legado, em 2022 a nova ala geriátrica do hospital de Muçum foi nomeada em sua homenagem, como forma de reverenciar o impacto que deixou na história da cidade.