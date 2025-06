Morre o advogado Luiz Carlos da Fontoura Leitão, aos 81 anos

Fontoura foi jubilado pela OAB-RS em 2014. Lori da Costa / Arquivo Pessoal

O advogado Luiz Carlos da Fontoura Leitão faleceu no dia 30 maio, aos 81 anos, em Porto Alegre, sua cidade natal. Ele enfrentava a doença de Parkinson e outras comorbidades havia alguns anos.

Fontoura era graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e atuou como advogado do Departamento de Estradas e Rodagens (Daer).

Ele foi jubilado pela seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio Grande Sul em agosto de 2014, em razão dos mais de 30 anos de serviços prestados à advocacia. Após aposentar-se no Daer, dedicou-se ao seu escritório de advocacia até os últimos dias de sua vida.

Fontoura gostava de viajar e amava o Rio de Janeiro. Conheceu alguns países na Europa, América Central, América do Sul e também o Canadá. Nas horas vagas, seu passatempo era a pintura.