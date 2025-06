Morre Clélia Luiza Kloeckner Dumoncel, pioneira da agropecuária no RS

"Com força, generosidade e sabedoria, Clélia deixa um legado que perpassa gerações — presente na família e na comunidade local", diz nota publicada pela 3tentos no Instagram.

Ao lado do marido, João Osório Dumoncel, Clélia semeou alguns dos primeiros grãos de trigo plantados no Rio Grande do Sul, de acordo com a 3tentos — empresa que auxiliou o companheiro a construir e tornar referência no Brasil, com exportações de soja, milho e trigo para países da América Latina, Europa e Ásia atualmente.