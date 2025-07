Morre Claudio Real, pioneiro da homeopatia populacional e professor de medicina veterinária

Claudio Martins Real tinha 99 anos. Grupo Real / Divulgação

Médico veterinário e professor, Claudio Martins Real faleceu no dia 28 de junho. Natural de Capão do Leão, no Sul do RS, ele tinha 99 anos.

Formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), foi importante nome no avanço da homeopatia populacional. Atualmente, Real residia em Campo Grande (MS), onde está a matriz do Grupo Real, empresa dedicada à medicina veterinária que fundou em 1993.

"Com uma trajetória marcada pelo espírito empreendedor, deixou contribuições importantes para o setor industrial e para a saúde animal no Brasil e no mundo", diz nota divulgada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul.

Conforme o Grupo Real, estacou-se desde cedo ao tornar-se, aos 24 anos, o Professor Catedrático mais jovem do Brasil. A empresa também salientou atuação e legado do professor.

"Pioneiro no uso da homeopatia em rebanhos, foi o criador do conceito de Homeopatia Populacional, deixando um legado que transformou a prática veterinária no Brasil e no mundo", diz trecho da nota.

Real lecionou na UFRGS e na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), em uma carreira que o Grupo Real descreve como "brilhante". Em sua empresa, fundada ao lado da esposa, Maria de Lourdes Renck Real, "continuou dedicando-se com entusiasmo à pesquisa, à difusão da ciência e ao desenvolvimento de soluções inovadoras para a veterinária".