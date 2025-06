Quem é o brasileiro que está desaparecido no Peru há uma semana

Edson Vandeira já liderou grupos de escalada no Brasil, nos Andes e no Himalaia.

O montanhista, fotógrafo e guia brasileiro Edson Vandeira , 36 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira (29), quando fazia uma escalada no Peru . Ele e outros dois montanhistas iniciaram a subida ao Artesonraju, pico de 6.025 metros na Cordilheira Blanca, dentro do Parque Nacional Huascarán.

Vandeira iniciou a escalada junto com os peruanos Efraín Pretel Álonzo, da cidade de Huari, e Jesús Huerta Picón, de Caraz. Eles estudam juntos no Centro de Estudos de Alta Montanha (CEAM), onde fazem curso de aspirante a guia da Federação Internacional de Associações de Guias de Montanha.

A rota de descida do Artesonraju exige quatro descidas de rapel técnicas. Diante da falta de notícias, uma equipe especializada de resgate, em coordenação com a Polícia de Alta Montanha, trabalha para encontrá-los. A barraca onde o grupo deveria ter se abrigado foi localizada, mas estava vazia.

Quem é Edson Vandeira

Vandeira já liderou grupos no Brasil, nos Andes e no Himalaia. Participou de nove expedições à Antártica, trabalhando lá por cerca de três meses a cada ano, como responsável pela segurança dos cientistas em campo e gerenciando a logística do acampamento. Atualmente mora no Peru.