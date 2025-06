"Menino do Acre" ressurge como coach espiritual oito anos após viralizar com desaparecimento

Bruno Borges viralizou em 2017 após desaparecer e deixar paredes do quarto com mensagens criptografadas. Reprodução / Facebook / Bruno Borges / Facebook / Bruno Borges

O acreano Brunos Borges, conhecido nacionalmente como "Menino do Acre", ganhou notoriedade após desaparecer durante cinco meses em 2017. Oito anos depois do ocorrido, o jovem e seu curioso sumiço voltaram a virar assunto nas redes sociais.

Atualmente, Bruno dedica-se a oferecer mentorias online de projeção astral e a criar conteúdo para as redes sociais. Aos seus mais de 14,4 mil seguidores, ele promete ensinar técnicas para sair do "corpo físico" e alcançar "sonhos lúcidos e interpretações".

Em vídeos no Instagram, o jovem alega ter estudado durante 20 anos esse "poder natural". Ele associa esses aprendizados ao alívio do estresse, da insônia e da ansiedade. Além disso, cita a prática como estratégia para solucionar problemas financeiros.

Borges também afirma que já teve contatos espirituais e que já conseguiu interagir com seres de outras dimensões durante essas experiências.

O caso do "Menino do Acre"

Bruno ganhou os holofotes em 2017, quando desapareceu deixando mensagens criptografadas (escritas em código), passagens da Bíblia e frases de Leonardo da Vinci nas paredes do seu quarto. No local, ainda havia uma réplica da estátua do filósofo Giordano Bruno, condenado à morte pela inquisição romana, e 14 livros escritos à mão.

À época, ele tinha 25 anos e era estudante de psicologia. Um inquérito chegou a ser aberto pela Polícia Civil do Acre para descobrir o paradeiro de Bruno.

Ele retornou para casa meses depois, o que fez com que as autoridades encerrassem a investigação sob a alegação de que havia "comprovação de ausência voluntária". Desde então, o "Menino do Acre" foi questionado diversas vezes em entrevistas sobre o ocorrido, mas nunca explicou o motivo do sumiço ou o significado das mensagens deixadas nas paredes.

Relembre o caso

Bruno Borges não foi visto de 27 de março a 11 de agosto de 2017. A mãe, Denise Borges, contou ao Diário Gaúcho, que, no dia do desaparecimento, a família almoçou reunida e que tudo parecia bem. Depois da refeição, Bruno e o pai, Athos Borges, iriam de carro até a casa da família, mas, perto do local, separaram-se, e o jovem seguiu a pé.

Os pais haviam recém voltado de uma viagem que durou 25 dias. Nesse período, segundo Gabriela Borges, irmã de Bruno, o jovem se isolou no quarto, que ficava sempre trancado.

A réplica da estátua que estava no quarto do jovem, conforme a irmã, foi encomendada na semana anterior ao desaparecimento a um artista plástico de Rio Branco. A família conversou com o artista e foi informada de que Bruno pagou R$ 9 mil pela obra.

Quando se deu conta do sumiço, a família ficou preocupada e cogitou se tratar de um sequestro. Depois, ao analisar o que ele havia feito no quarto, passou tratar o caso com um pouco mais de tranquilidade.

— Ficamos bastante preocupados. Agora a gente acredita que ele está bem. Ele tem um projeto, que é a publicação desses 14 livros. Acho que ele precisou fazer dessa forma — disse Gabriela à época.

Para a Polícia Civil, que investigou o caso, contratos, e-mails e mensagens trocadas entre amigos do acreano concluíram que o sumiço de Bruno foi parte de um plano para garantir a divulgação do trabalho deixado por ele, informou na época o delegado Alcino Souza Júnior.

Até hoje, o jovem não conta onde esteve e o que fez no período. Ele diz que ficou completamente "isolado da sociedade, sem contato com quaisquer outras pessoas" – e que se preparou durante cinco anos para a experiência. "Levei alguns suprimentos para garantir minha sobrevivência", comenta. Também diz ter carregado "alguns livros de filosofia e cabala". "Ao longo dos dias eu lia, refletia e meditava o tempo todo a respeito da vida, do universo, da psiquê e dos seus mistérios. Meu objetivo era apenas um: autoconhecimento", explica.

Ele nega que seu desaparecimento foi uma estratégia de marketing, como apontou a polícia. Durante seu "isolamento", foi lançado o livro Teoria da Absorção de Conhecimento, de sua autoria.

Repercussão na época

O caso chamou atenção nas redes sociais e ganhou ampla notoriedade na imprensa. A repercussão foi tão grande que o assunto chegou à lista de assuntos mais comentados do Twitter em todo o Brasil.