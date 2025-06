Mais de 500 pessoas seguem fora de casa em Alegrete após inundação

Nível do Rio Ibirapuitã já estava acima da cota de inundação na última sexta-feira.

Uma semana após o começo da chuva em Alegrete , na Fronteira Oeste, o nível do Rio Ibirapuitã permanece em 12,7m nesta segunda-feira (2) — três metros acima da cota de inundação , de 9,7m. A cheia impede o retorno para o lar de 563 pessoas , sendo 199 desabrigadas e 364 desalojadas, conforme balanço da prefeitura.

O nível do rio, que vinha aumentando desde a última semana, chegou a 12,9m no sábado (31) e passou a diminuir no domingo (1º). Na manhã desta segunda, a altura é considerada estável pela Defesa Civil Municipal.