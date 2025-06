Mais de 4,5 mil pessoas estão fora de casa em razão da chuva no RS

O número de municípios afetados pela chuva no RS subiu para 90 na tarde desta quinta-feira. Renan Mattos / Agencia RBS

O temporal que atinge o Rio Grande do Sul já deixou 4.576 pessoas fora de casa, conforme boletim da Defesa Civil divulgado na tarde desta quinta-feira (19). Do total, 1.583 estão em abrigos e 2.993 estão desalojadas. Até o momento, foram confirmadas duas mortes e um desaparecido.

O número de municípios afetados subiu para 90. No boletim anterior, divulgado na manhã desta quinta, eram 86 cidades com registros de danos e 3 mil pessoas fora de casa.

Há registros de alagamentos, quedas de barreiras, danos em pontes, bloqueios em estradas e deslizamentos de terra em diferentes regiões do Estado.

O município com o maior número de atingidos é Jaguari, na Região Central, com quase mil pessoas fora de casa —900 desalojadas e 97 desabrigadas —, após a cheia do Rio Jaguari.

Em São Sebastião do Caí, há 224 desabrigados e 278 desalojados. A elevação do nível do Rio Caí obrigou o desligamento temporário da estação de captação de água, gerando desabastecimento de água potável. Estradas foram fechadas no município.