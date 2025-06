Mais de 2,6 mil pessoas estão fora de casa em razão da chuva forte que atinge o Rio Grande do Sul

Santa Cruz do Sul montou abrigo no Parque da Oktoberfest para acolher pessoas fora de casa. Renan Mattos / Agencia RBS

O temporal que atinge o Rio Grande do Sul desde a noite de segunda-feira (16) provoca uma série de danos em municípios de diferentes regiões do Estado. Conforme os dados atualizados da Defesa Civil às 18h50min desta quarta-feira (18), ao menos 2.645 pessoas estão fora de casa, sendo 1.197 desabrigadas e 1.448 desalojadas. De acordo com os dados mais recentes, 68 municípios reportaram algum dano.

A chuva causa alagamentos, aumento do nível de rios e arroios e afeta estradas. Em Jaguari, na Região Central, são 600 desabrigados e 600 desalojados. Com ruas e casas alagadas, a cidade decretou estado de calamidade pública.

Em Canoas, na Região Metropolitana, cerca de 100 mil pessoas foram afetadas no município. O número leva em conta problemas envolvendo transporte público, casas afetadas e alagadas.

Além disso, 430 estão fora de casa devido a alagamentos. São 78 moradores acolhidos em um abrigo no bairro São Luís. O restante em casa de amigos e parentes. Os bairros afetados são Mathias Velho, Olaria, Niterói, Cinco Colônias, Harmonia, Fátima e Estância Velha.

Em Santa Maria, o município reportou 36 alagamentos, uma inundação, um colapso em edificação, uma queda de árvore e 34 casas danificadas. Nove pessoas estão desabrigadas e 178 foram afetadas de alguma forma.

No Vale do Rio Pardo, Encruzilhada do Sul contabiliza 30 desalojados, 15 casas inundadas e 150 pessoas afetadas pelo transbordamento do Córrego Lava Pés.

Em Santa Cruz do Sul centenas de pessoas tiveram que sair de casa. Segundo a Defesa Civil do município 179 pessoas estão em abrigos. Estima-se que outras 400 deixaram suas residências para casas de amigos e familiares.

SaApenas no Pavilhão da Oktoberfest são 150 pessoas que se encontram desabrigadas. O Rio Pardinho já ultrapassou a cota de inundação. Nesse momento a medição oficial aponta para 7m50cm. Os bairros mais afetados são Várzea e Navegantes. A Defesa Civil está fazendo resgates e auxiliando a população.

Em São Sebastião do Caí, 11 famílias do bairro Navegantes haviam sido transferidas para um dos ginásios do Parque Centenário.

Outros municípios

Em Cachoeira do Sul, o município reportou à Defesa Civil 13 pessoas desabrigadas e sete pessoas desalojadas. Ainda conforme o Executivo municipal, o Rio Jacuí ainda não atingiu a cota de inundação - 21m50cm.

Em Arvorezinha, duas pessoas foram desalojadas e removidas de suas residências por estarem localizadas em uma área de risco geológico.

Em Flores da Cunha, um deslizamento de terra ao lado de uma residência causou danos estruturais, comprometendo a segurança do imóvel. O único morador da residência foi acolhido.

No Vale do Sinos, em Novo Hamburgo, foi necessária a evacuação de duas residências devido a um movimento de massa. Em Parobé, a queda de um muro de contenção levou à interdição de duas casas.

Em São Gabriel, devido à cheia do Rio Vacacaí, cinco residências foram alagadas, o que levou à remoção de cinco famílias das áreas ribeirinhas. Dessas, uma família foi para o abrigo municipal e as outras quatro foram para a casa de familiares.