Leonard Lauder, ícone da indústria da beleza e filantropo, morre aos 92 anos

Atuou como membro do conselho de administração da empresa até 2023, quando deixou o cargo e indicou seu filho, Gary Lauder, como seu sucessor no conselho.

Filantropo e colecionador de arte

Doou sua valiosa coleção de arte cubista ao Metropolitan Museum of Art , em Nova York, e apoiou diversas instituições acadêmicas e de pesquisa médica. Foi um dos principais financiadores da Breast Cancer Research Foundation , fundada por sua esposa, Evelyn, e cofundador da Alzheimer’s Drug Discovery Foundation, em parceria com seu irmão Ronald S. Lauder.

Em 2020, lançou suas memórias, The Company I Keep: My Life in Beauty, nas quais compartilhou os aprendizados de uma trajetória marcada por ousadia, ética e comprometimento.