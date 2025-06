Leite anuncia liberação imediata de R$ 60 milhões para auxílio a municípios atingidos pela chuva no RS

Após reunião a portas fechadas com prefeitos de 25 municípios da região central do Estado afetados pelas chuvas , na manhã desta sexta-feira (20), em Santa Maria, o governador Eduardo Leite anunciou a liberação imediata de R$ 60 milhões em recursos para cobrir prejuízos estruturais em todo o Estado.

De acordo com Leite, serão R$ 30 milhões destinados ao Daer , para recuperação de pontes e estradas danificadas ou destruídas, e outros R$ 30 milhões em fundo para a Defesa Civil , com distribuição emergencial de R$ 100 mil iniciais a cada município que estão decretando emergência.

— Os anúncios vêm para dar um alento para que possamos fazer o restabelecimento de infraestrutura, principalmente de acessos, e será importante, na sequência dessa primeira etapa, avançar no segundo momento que seria de continuarmos no processo de resiliência de limpeza de rios, do sistema de drenagem, no desassoriamento, e esses recursos são fundamentais para que isso aconteça.