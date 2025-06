Leilão de veículos do Detran tem moto com lance inicial de R$ 600 e IX35 por R$ 35 mil; saiba como participar

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS) vai leiloar 387 itens na próxima quarta-feira (11), a partir das 10h. O certamente, que será virtual, reúne 153 veículos em condições de circulação e outros 234 em estado de sucata .

Os veículos estão disponíveis em Centros de Remoção e Depósito (CRDs), nos municípios de Campo Bom, Estância Velha, Ivoti, Novo Hamburgo, Dois Irmãos e Sapiranga. O Detran-RS orienta que os interessados visitem os locais para verificar as condições dos veículos antes do leilão.

Como participar do leilão

Cadastro

Para participar do leilão, é necessário realizar cadastro no site do leiloeiro Antônio Pedro Pacheco Lopes até 24 horas antes do início do certame.